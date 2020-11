Twents landschap straks verpest door 245 meter hoge megawindmolens! Grootste lokale partij wil referendum in Enschede

Burgerbelangen, de grootste politieke partij in de gemeenteraad van Enschede, trekt aan de bel vanwege de mogelijke komst van 245 meter hoge megawindmolens. Als die dingen er komen, terwijl omliggende gemeenten ook al hard hun best doen om de omgeving met die krengen te verpesten, dan zal de Twentenaar vrijwel áltijd zo’n ding op z’n netvlies hebben staan. Kom maar door met dat referendum!

Uit een presentatie in de gemeenteraad over de energieplannen van Enschede blijkt dat het volstrekt onmogelijk is om drie ‘kleine’ windmolens van 150 meter te plaatsen. Diverse marktpartijen hebben aangegeven dat ze niet geïnteresseerd zijn in die dingen, want het rendement is te laag, de subsidie is te weinig en de financiering is te moeilijk. Op zich al reden genoeg voor vragen over wat het nut dan is van die dingen, maar goed.

Waar Pure Energie, Eneco, Enschede Energie, Vattenfall, Engie en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) mogelijk wél in geïnteresseerd zijn, is de megaversie van die ondingen! Burgerbelangen haalt de Alphatoren aan als voorbeeld, want die is ‘slechts’ 101 meter hoog, 11 meter kleiner dan de Domtoren in Utrecht. Dat is al een joekel van een gebouw die je, als je enigszins vrij zicht hebt, bijna altijd wel kunt zien en herkennen. Windmolens die 2,5 keer zo groot zijn kun je simpelweg niet aan het zicht onttrekken. En het wordt nog gekker als de andere gemeenten óók met de bouw van windmolens beginnen, want dan is er al helemaal geen ontkomen meer aan.

Kun je het je voorstellen dat een gemeente in een bosrijke omgeving straks drie van die apparaten neer wil kwakken, die ruim twee keer zo hoog als de Dom zijn? En dat de omringende gemeenten daar nog doodleuk een schepje bovenop doen door er allemaal ‘kleintjes’ in de buurt te gaan bouwen? Dat is alsof je zo’n windpark op de Noordzee in een compacte versie van het Groene Hart neer kwakt. Volstrekt idioot. Ik hoop dat ze dat referendum er in Enschede doorkrijgen, want hier zijn een stel megalomane fantasten aan het klooien geweest.