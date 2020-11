Video! CNN geeft ‘Nazi’ Trump nog een trap na voor het ‘verbinden’ door Biden kan beginnen

Biden is door de media verkozen tot president-elect van de Verenigde Staten en dus kan ‘the healing of the nation’ in januari beginnen. Maar dat er voor Biden geen “red or blue states,” maar “the United States” zijn, maakt dat CNN nog even snel z’n laatste kans grijpt om huidige president Trump te vergelijken met de nazi’s. Want dat is natuurlijk wat je doet als respectabele nieuwsorganisatie die serieus genomen wil worden.

CNN compares Trump to Nazis purging Jews pic.twitter.com/T5EcBjeDXi — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) November 13, 2020

Bij CNN noemen ze Kristallnacht een “warning shot” van de nazi’s die leidde tot genocide van de Joden. Tegelijkertijd zou het ook hebben geleid tot “de aanval op feiten, kennis, geschiedenis en waarheid” (dat was al veel eerder natuurlijk, maar who cares). Trump neemt het ook niet zo nauw met al die dingen, dus is het helemaal prima om Trumps’ fratsen te vergelijken met Nazi-praktijken (in die context) en waar die toe hebben geleid. Zo, en nu weer verder met objectieve verslaggeving over Biden, zijn zoektocht naar verbinding en zijn opdracht van het ‘healen’ van de natie.

Wat was die Trump toch verschrikkelijk hè? Vooral toen hij CNN bestempelde als ‘fakenews’. En het is nog steeds een raadsel hoe hij daar bij is gekomen! Helaas zullen we er nooit achter komen, in ieder geval niet bij CNN, als ik dit zo bekijk. Echt een topzender!