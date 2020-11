VVD kan weer eens belofte niet nakomen – Broekers-Knol: asielachterstand is niet weggewerkt

Ondanks dat de VVD al jaren de portefeuille van ons migratie- en asielbeleid in handen heeft lukt het de partij niet echt om potten te breken. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol geeft dan ook vandaag in de Kamer toe dat de asielachterstand dit jaar niet is weggewerkt. De Integratie- en Naturalisatiedienst draait overuren maar komt gewoon te veel mensen tekort. Ondertussen blijft het probleem groeien.



Er is een wachtlijst van ongeveer 15.000 man, Broekers-Knol had de Tweede Kamer beloofd dat deze wachtlijst voor het einde van het jaar zou zijn weggewerkt, maar zoals te verwachten viel was dit niet haalbaar.

Het is een pijnlijke situatie, voor zowel de IND, als het ministerie en natuurlijk ook de asielaanvragers, want zij weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn in dit land.

Vorig jaar moest de IND 5.5 miljoen euro uitkeren aan vergoedingen voor asielzoekers die te lang moesten wachten, dit jaar staat zou de teller al op 70 miljoen euro staat als de staatssecretaris de compensatiemogelijkheid niet had afgeschaft. Deze afschaffing gebeurde enkele maanden geleden, iets waar de Raad van State erg kritisch over was.

Ondertussen lopen de asielzoekerscentra in Nederland vol, zo vol zelfs het Rijk gemeenten onder druk zetten om extra asielzoekers op te vangen. Er zijn zeker 5000 plekken nodig.