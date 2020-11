Weense Rabbijn over schokkende ISIS-aanslag in Oostenrijk: ‘Terroristen schreeuwden aanwijzingen naar elkaar!’

Terwijl Oostenrijk verbijsterd wakker wordt vanwege het feit dat er voor het eerst in bijna vier decennia een islamistische aanslag is gepleegd, beginnen de eerste ooggetuigenverslagen binnen te druppelen. Zoals van de rabbijn van de synagoge waar voor de deur enkele ISIS-terroristen begonnen te schieten.

De ochtend na een aanslag is altijd onwennig. De wereld ziet er hetzelfde uit, maar is toch veranderd. De Oostenrijkse hoofdstad Wenen telt vier mensen minder die gisteren nog leefden. En de schrik zit er natuurlijk goed in, nadat islamistische gekken het vuur openden nabij een synagoge in de hoofdstad van het land.

De rabbijn vertelt over hoe hij de aanslag heeft ervaren:

,,Ik keek uit het raam van mijn appartement en zag de aanvallers schieten terwijl mensen de bars en restaurants in vluchtten, zoekend naar dekking. Ik hoorde de aanvallers onderling schreeuwen, ik hoorde niet in welke taal dat was, ze gaven elkaar onderling aanwijzingen. Het is heel lastig om te zeggen wat er gebeurde, maar ik wist vrij snel dat dit geen aanval was op de synagoge.”

Een klein geluk was dat de synagoge waar de aanval voor de deur plaatsvond ook geen hotspot vol avondactiviteit is, aldus Hofmeister:

“Dat gebouw is ook de enige van de 21 synagoges in de stad waar na het avondgebed niemand meer is. Op dit uur is het een leeg gebouw.’’

Dat de synagoge door het oog van de naald is gekropen wil niet zeggen dat heel Wenen dat is: er zijn nog steeds vier mensen doodgeschoten in een gruwelijke terroristische aanval, en van één schietgrage dader ontbreekt nog altijd ieder spoor. Een gigantische rottijd om Oostenrijker te zijn, dus. Sterkte daar!