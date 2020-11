Zwitserland weigert een tweede lockdown en zie: aantal besmettingen loopt vanzelf terug

Tijdens de zogenaamde eerste golf van het nieuwe Chinese coronavirus deed Zwitserland hetzelfde als de meeste andere westerse landen: het land ging op slot. Een lockdown. Nu er een “tweede golf” is kiest het land voor een heel andere strategie: het land blijf zoveel mogelijk open. Het is niet business as usual, maar er is ook absoluut geen sprake van een lockdown.

Het Belgische HLN heeft een heel artikel gewijd aan de Zwitserse strategie. “Tijdens de eerste golf ging het land nog op slot, maar nu niet meer. De restaurants en winkels zijn opengebleven, er zijn weinig verboden en de nadruk komt te liggen op de eigen verantwoordelijkheid.”

“Bijeenkomsten in de privésfeer met meer dan tien personen zijn verboden en de limiet voor openbare evenementen ligt op vijftig personen. Restaurants en bars mogen tot 23 uur geopend blijven. Alleen de discotheken zijn gesloten,” gaat het bericht verder. “En dat is het zowat.”

De verschillende kantons kunnen strengere maatregelen treffen, maar landelijk blijft het dit maal hierbij. Er wordt wel wat ingegrepen, maar in vergelijking met wat er in andere landen gebeurt is het allemaal heel erg mild.

En nu komt het. Want als je onze eigen regering gelooft zou het gevolg van dit beleid zijn dat het coronavirus helemaal losgaat en links en rechts massaal slachtoffers maakt. Nou, dat valt nogal mee. Bij het begin van de tweede golf liepen de ziekenhuizen inderdaad vol en zag het er even heel problematisch uit. Maar…

Ondertussen stabiliseert de situatie zich echter en is de druk op de intensivecareafdelingen enigszins afgenomen. Tijdens de afgelopen 24 uur werden 79 doden geteld en 198 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Ongeveer 78 procent van de reguliere ziekenhuisbedden en bedden op de intensive care zijn momenteel bezet. De dalende besmettingscijfers geven hoop.

Natuurlijk, qua bevolkingsgrootte enzo blijft Zwitserland bij de koplopers in Europa wat besmettingen betreft, maar dat vinden de Zwitsers terecht acceptabel. Want, denken steeds meer burgers net als hun overheid, als je dat cijfer nog meer omlaag wilt brengen veroorzaak je veel te veel andersoortige schade.