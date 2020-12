Bam! Wybren van Haga veegt de vloer aan met het corona-wanbeleid van het kabinet

Dit kabinet maakt er een puinhoop van. Op het altaar van ‘virusbestrijding’ wordt onze economie kapotgemaakt. Forum voor Democratie-Kamerlid Wybren van Haga vindt daar wat van.

Twitter staat bepaald niet bekend als een website waar je interessante politieke analyses kunt lezen. Niet zo gek natuurlijk, want het aantal karakters is nogal beperkt. Je moet kort en bondig zijn, anders past het niet.

Toch slaagt FVD-Kamerlid Wybren van Haga — die weleens héél hoog op de nieuwe kieslijst van de partij zou kunnen komen voor de verkiezingen van 17 maart — er vandaag in om, op Twitter, op bijzonder effectieve wijze de vloer aan te vegen met het corona-wanbeleid van het wanstaltige kabinet Rutte.

Het coronakabinet: – 1,5 meterregel is arbitrair en werkt niet

– mondkapjes werken niet

– lockdowns hebben geen effect

– horecasluiting bij 2,6% besmettingen

– IC-capaciteit gehalveerd

– avondklok? Samen met @thierrybaudet strijd ik voor uw vrijheid!https://t.co/6hzrHnKn5P — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) December 14, 2020

Veel helderder kan je het natuurlijk niet hebben. Dit is wel een heel krachtige afwijzing van het wanbeleid van het kabinet. Stuk voor stuk ontmantelt hij elke belangrijke maatregel.

Dat het nieuwe Chinese coronavirus bestreden moet worden is duidelijk. Maar de maatregelen van het kabinet gaan véél te ver en richten op termijn meer (economische) schade aan dan het virus ooit zou kunnen veroorzaken. De horeca staat op omvallen, het MKB verkeert in bijzonder moeilijk vaarwater, en als de “niet-essentiële winkels” gesloten worden geldt dat ook nog eens voor de detailhandel. Ik wil niet eens nadenken over de vraag hoeveel mensen werkloos kunnen worden door een totale lockdown — zeker als die lockdown langer duurt dan nu gezegd wordt. Want ja, ze hebben het over een week of drie, maar we hebben steeds weer gezien met de coronamaatregelen dat het allemaal “verlengd” wordt omdat dit “nodig” blijkt te zijn.

Bestrijd het coronavirus. Maar doe dat zónder de economie op te offeren… en doe het terwijl je rekening houdt mét de feiten, bijvoorbeeld over de leeftijd van corona-slachtoffers:

Opdat wij het gebrek aan proportionaliteit van de generieke maatregelen niet uit het oog verliezen. 97.1% van de overleden coronapatienten is >60 jaar. Het gemiddelde ligt zelfs >80 jaar. Meer leeftijdsspecifieke maatregelen graag. Laat werkend NL en de jeugd ademen! #corona pic.twitter.com/Xqmu9l2EI4 — Rutger van den Noort (@RutgervdNoort) December 14, 2020

FVD neemt duidelijk stelling tegen het kabinetsbeleid en eist dat we zo spoedig mogelijk teruggaan naar het oude normaal. Daarmee kiezen Van Haga en Thierry Baudet principieel voor de vrijheid.