Bart Nijman (Van Rossem van GeenStijl) gaat los op Universiteit Leiden vanwege antisemitisme-onderzoek Cliteur

Nou, nou. Het is ze gelukt hoor. De positie van professor Paul Cliteur bij Universiteit Leiden staat te schudden op zijn grondvesten. Er wordt onderzoek gedaan naar “antisemitisme” bij de “rechtenfaculteit.” Vreemd. Want dat Cliteur een antisemiet is gelooft helemaal niemand.

Paul Cliteur antisemitisch @UniLeiden? Schei toch uit. Ik was met hem in Israel in 2018 en ik ken geen hoogleraar die meer kleuren/rassen/religieblind is als hij. Niets geleerd dus sinds de affaire Buikhuisen… https://t.co/Koix7oNvNA — Sietske Bergsma (@SBergsma) November 30, 2020

Tijdens de hetze tegen Thierry Baudet — die van de Nanninga-vleugel kwam maar die uitgevoerd werd door haar vrienden van GeenStijl (waar ze vroeger zelf ook voor werkte) en TPO (waar ze vroeger óók voor werkte) — werden er ook kwalijke dingen gezegd over Paul Cliteur. De hoogleraar (en nu ex-) senator zou niets hebben gedaan toen er klachten bij hem binnenkwamen over opmerkingen die Thierry Baudet gedaan zou hebben (toen hij zelf nog student was!).

Als gevolg daarvan waren er een paar collega’s van Cliteur die actie eisten. Die collega’s waren/zijn — dat zal niemand verrassend — extreem links en, jawel, Woke (“she/her” in de Twitter-bio zegt alles over dit soort waanzinnigen). De rector magnificus van de universiteit ging daarvoor meteen op zijn knieën. Het gevolg? Er komt nu een “onderzoek” naar beschuldigingen van antisemitisme bij een afdeling van de rechtenfaculteit.

Zelfs de Grootste Vijand van Baudet — Bart Nijman van GeenStijl, waar hij schrijft onder de alias “van Rossem” — vindt dat totaal gestoord. Ja, zegt Nijman die geen enkele stok ongebruikt laat om Baudet flink mee af te rossen, hij heeft geschreven dat Cliteur weinig deed met ‘van horen zeggen’ beschuldigingen aan het adres van Baudet, maar dat is het dan wel. “Nergens is Cliteur zelf beschuldigd van antisemitisme, noch lijkt er iemand te bestaan die denkt dat hij antisemitisch gedachtengoed zou koesteren,” aldus Nijman/Van Rossem. “Ja, Miko Flohr, maar die is van GroenLinks dus die splinter telt niet zolang die de balk van z’n eigen Moslimbroeder op de kandidatenlijst van GL niet uit zijn oog haalt. Of Chris Aalberts, die na wat voelt als zeventien jaar obsessief stalken een Baudetboek geschreven heeft dat niemand leest omdat anderen een beter boek geschreven hebben over des poedels kern.”

“Cliteur mag zich achter de oren krabben, desnoods in derde persoon, over waarom hij nooit handelde op waarschuwingen, getuigenissen en alle alarmbellen over en rond de Forumtop, met name bij zijn geliefde wonderjongen Thierry,” gaat hij verder “Maar een complete, onschuldige afdeling met een stofkam op antisemitisme onderzoeken: politiek correcte schijnheiligheid van het allerlaagste allooi. Een razzia tegen dertig rechtsgeleerden, zo je wil.”

Als zelfs Nijman het opneemt voor Cliteur weet je dat de Universiteit Leiden écht geen zaak heeft en veel te ver doorslaat. Triest, zeker als je bedenkt dat als er één instituut is waar het vrije woord én de vrije gedachte voorop zouden moeten staan, het een universiteit is.