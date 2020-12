Baudet: “De schade aan de samenleving is verbijsterend”

Thierry Baudet sprak voor de vergadering van het kabinet met fractievoorzitters in de Tweede Kamer met journalisten van de mainstream media. Hij liet weten te hopen dat er géén extra corona-maatregelen komen omdat de maatregelen die nu actief zijn al enorme schade veroorzaken aan de economie en de samenleving als geheel.

Baudet hoopt dat er geen nieuwe maatregelen komen #CoronaCrisis pic.twitter.com/NN7sjGfksx — Alexander Bakker (@alexanderbakker) December 14, 2020

De journalisten in kwestie lieten hem weten dat hem waarschijnlijk verteld zou worden dat er een volledige lockdown zou komen. “Als dat zo is zou dat verschrikkelijk zijn voor Nederland,” antwoordde Baudet daarop terecht. “Ik loop hier nu naartoe en zie overal al borden van ‘binnenkort weer te huur’ op horeca en eetgelegenheden, restaurantjes. Dus de schade aan de samenleving is verbijsterend.” En dus zei hij te hopen dat het kabinet niet van plan is om “nog meer schade” te veroorzaken.

Nou, slecht nieuws, volgens de NOS gaat het kabinet dat dus wél doen. Het hele land wordt tot 19 januari, aldus de publieke omroep, op slot gezet. Alleen essentiële winkels (waarbij Vadertje Staat bepaalt wat wel en niet essentieel is) mogen open blijven. Dus dan hebben we het over supermarkten en drogisterijen. Vrijwel alle andere winkels moeten dicht. En dat zal ook gelden voor scholen, musea, dierentuinen, theaters, kapsalons… en ga zo maar door. De hele samenleving wordt een maand op slot gezet, en wij moeten dat maar accepteren.

Dit zijn maatregelen die je normaal gesproken in oorlogstijd ziet — en zelfs dan maar zelden, want ook in tijden van oorlog wil de overheid natuurlijk dat de economie niet helemaal naar de klote gaat.

Afijn. Slecht nieuws voor Baudet dus én voor de samenleving als geheel: het heeft er alle schijn van dat het kabinet wél echt zo ver doorslaat dat het ’t hele land in lockdown gooit.

We hadden ons ook kunnen richten op het beschermen van kwetsbare groepen zoals chronisch zieken en ouderen, terwijl we de zorg opschalen. Maar nee, de regering wil het op deze manier doen — een manier die op termijn, vrees ik, meer schade doet dan het virus zelf zou kúnnen doen. Want, inderdaad, die schade zal “verbijsterend” zijn.