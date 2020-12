Het kabinet slaat door. NOS: tot 19 januari keiharde LOCKDOWN met bijna ALLES DICHT

Dit kan natuurlijk echt niet. De NOS bericht dat premier Mark Rutte vanavond bekend zal maken dat vrijwel alles dicht gaat… en dat moet dan duren tot 19 januari. Met andere woorden, we krijgen een keiharde lockdown van ongeveer een maand.

Een maand!

Scholen gaan dicht. Musea gaan dicht. “Niet-essentiële winkels” (waarbij Vadertje Staat bepaalt wat wel en niet essentieel is) gaan dicht. Kapsalons gaan dicht. Theaters gaan dicht. Alles gaat dicht. Alles behalve “essentiële” winkels zoals supermarkten en drogisterijen. “Contactberoepen zoals de fysio en massagesalons moeten ook stoppen, en mensen moeten zo veel mogelijk thuis blijven,” legt de staatsomroep ook nog even uit.

Oh, wat lief. Dus Nederlanders mogen nog wel even naar buiten om boodschappen te halen. Is het niet fantastisch?

Scholen moeten vanaf woensdag hun deuren sluiten, en op online onderwijs overstappen. Premier Rutte spreekt het land vanavond om 19.00 uur toe over de vergaande maatregelen.

UPDATE: volgens GeenStijl gaan basisscholen óók dicht, behalve voor mensen “met vitale beroepen…” waarbij Vadertje Staat natuurlijk bedenkt welke beroepen wel en niet “vitaal” zijn.

Dan denk je: “Oh, maar we krijgen vast wel tijd om ons aan te passen, toch?” Haha, natuurlijk niet! De meeste maatregelen gaan vannacht om middernacht al in. Dit om, check it, “een run op winkels morgen te voorkomen.”

Als je dus iets nodig hebt uit “niet-essentiële winkels” ben je nu het haasje. Wacht maar tot 19 januari. Doei!

Dit gaat natuurlijk veel te ver. Forum voor Democratie-Kamerlid Wybren van Haga liet eerder weten in de Tweede Kamer dat de Infection Fatality Rate (IFR) van het nieuwe Chinese coronavirus internationaal zo rond de 0,23% ligt en nationaal rond de 0,7%. Deze claim werd niet weersproken door Rutte of een ander lid van het kabinet. Er wordt op andere plekken soms een iets hoger en dan weer een iets lager percentage gegeven, maar over het algemeen liggen de percentages inderdaad zo rond deze cijfers.

En dan is dit er ook nog:

Opdat wij het gebrek aan proportionaliteit van de generieke maatregelen niet uit het oog verliezen. 97.1% van de overleden coronapatienten is >60 jaar. Het gemiddelde ligt zelfs >80 jaar. Meer leeftijdsspecifieke maatregelen graag. Laat werkend NL en de jeugd ademen! #corona pic.twitter.com/Xqmu9l2EI4 — Rutger van den Noort (@RutgervdNoort) December 14, 2020

De gemiddelde leeftijd van overleden Covid-19 patiënten ligt boven de 80 jaar. 97,1% van de overledenen is jonger dan 60 jaar. Als je mensen wilt beschermen tegen dit virus is het dus veel logischer om je te richten op bepaalde leeftijdsgroepen in plaats van de héle samenleving op slot te gooien en als één grote homogene groep te behandelen.

Het enige waar we nog iets van positief over kunnen zijn? Er is gesproken over het invoeren van een avondklok, maar die komt er voorlopig toch maar niet. Het kabinet kennende was dat dus een proefballonnetje, waarbij even werd gekeken naar de reacties. Zo rolt Rutte al jaren, namelijk.

Het kabinet kiest er dus voor om in naam van de ‘volksgezondheid’ de economie een enorme klap te geven; een klap die heel veel MKB’ers mogelijk nooit meer te boven komen. Dit is absoluut vreselijk. Er gaat in heel korte tijd op deze manier héél veel welvaart verloren.

Een fout. Een enorme fout, maakt het kabinet hier… en een fout die heel veel schade gaat veroorzaken.

En dat is de fout die hier gemaakt wordt. Steeds weer wordt gesproken over “druk op de zorg.” Maar ze hebben blijkbaar totaal geen tijd voor “druk op MKB’ers die zo kapot worden gemaakt.” Die mogen verpauperen en aan de bedelstaf raken. Als “de zorg” het maar niet te zwaar krijgt — een zorg die een paar jaar geleden nog veel groter en sterker was, tot het toenmalige kabinet Rutte besloot fors te bezuinigen.