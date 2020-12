Baudet zegt heel duidelijk… ‘Nee’ hij gelooft niet dat George Soros corona de wereld in geholpen heeft

Voor de camera liet Thierry Baudet dinsdag weten — toen hij terugkwam in de Tweede Kamer — dat hij niet gelooft dat George Soros het nieuwe Chinese coronavirus de wereld in heeft geholpen. En nee, hij relativeert de holocaust ook niet.

Forum voor Democratie-leider (toch? Nog steeds? Wie kan het anders zijn?) Thierry Baudet sprak gisteren met Tom Staal van GeenStijl. Hoewel het weblog al maanden geleden de aanval opende op Baudet behandelde hij Staal met respect en beantwoordde hij al diens vragen.

De belangrijkste twee vragen die hem gesteld werden waren: gelooft hij, Baudet, dat George Soros het coronavirus de wereld in heeft geholpen én relativeert hij de holocaust? Ik gooi de video hieronder erop. Kijk het, want als je dat doet dan zie je dat hij op geen enkel moment zelfs maar met zijn ogen knippert.

Wat er die avond precies gezegd is? Geen idee. Het kan allemaal uit de context gehaald zijn, er kan ruzie zijn ontstaan tussen mensen die te veel hadden gedronken waarna er dingen gezegd werden die niemand meende… er kunnen dingen verzonnen of zwaar aangedikt zijn. Wie het weet mag het zeggen. Ik was er niet bij… en ik beoordeel mensen op basis van wat ík van ze hoor — op video, audio, in boeken, of in één op één gesprekken met mij. Ik heb Thierry nóóit zulke dingen horen zeggen. Ja, hij is kritisch op het overheidsbeleid en gelooft dat we te veel vrijheden inleveren in de coronastrijd. Maar dat is iets heel anders dan wat er nu van hem gezegd wordt door zijn tegenstanders.

Laten we mensen niet beoordelen op “van horen zeggen,” maar op “horen zeggen.” Met andere woorden, wat wij van ze gehoord of gelezen hebben, en niet wat anderen zeggen dat ze gezegd hebben. Want iedereen weet dat zelfs in het dagelijks leven mensen hele dingen verzinnen, uit de context halen of verergeren — en dat zijn dan gesprekken tussen buren, familieleden of kennissen. Als zij dat al doen, beeld je dan eens in wat politici doen als ze denken dat er ergens iets te halen valt (macht).

Ook vertelde Baudet in het gesprek met Staal dat als hij ontdekt dat iemand mensen afrekent en beoordeelt op hun afkomst, ras, geloof of seksualiteit, hij het contact met die mensen stante pede verbreekt. Voor dat soort ongein heeft hij geen geduld.

Oh ja, en zijn hele schoonfamilie is van Joodse afkomst. Hem wordt jodenhaat ten laste gelegd, maar daarbij negeren zijn critici dit toch wel belangrijke punt. Davide Heijmans is van Joodse afkomst. Haar familie is Joods. In de Tweede Wereldoorlog heeft die familie ontzettend geleden onder de nazi’s. De helft van de familie is zo ongeveer uitgeroeid, geloof ik.

Denken mensen nou echt dat een antisemiet op het punt staat te trouwen met een meisje van Joodse afkomst, en dat diezelfde antisemiet haar familie lief heeft alsof het de zijne is? Dat zou wel héél frappant zijn voor een jodenhater.

Nogmaals: laten we mensen beoordelen en afrekenen op wat wijzelf van hen horen en lezen.

Betekent dit dan dat hij alles perfect heeft gedaan met JFVD? Nee. Dat had beter gekund. En zelfs gemoeten. Een jongen die duidelijk racistische drek in appgroepen heeft geplaatst had nooit mogen werken als fractiemedewerker (ik begrijp dat hij dat niet meer is, overigens). Natuurlijk had degene die daar verantwoordelijk voor is ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid moeten némen (door onmiddellijk van de lijst te gaan en ook niet meer terug te komen op de nieuwe lijst). Dat had anders gekund en gemoeten.

Maar om hem te beschuldigen van antisemitisme puur en alleen op basis van “van horen zeggen” en opgeschreven door een man die al tijden duidelijk een hekel aan Baudet heeft (Bart Nijman van GeenStijl)? Dat lijkt me bijzonder onverstandig.

Overigens lijkt me dat we nu wel klaar zijn met dit onderwerp. Het gaat nu eigenlijk alleen nog maar om de vraag wie de partijvoorzitter (partijleider) wordt van FVD: Baudet of een ander. Dit gezeur over brieven, gesprekken, etc. ligt ondertusen als het goed is achter ons. Er moet vooruit gekeken worden — zeker ook als je ziet dat linkse partijen op geen enkele manier dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor de radicale banden die hún leden hebben met ronduit antisemitische, vrouwonvriendelijke, anti-Westerse organisaties.