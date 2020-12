CNV luidt de noodklok over vaccinatie-amateurisme van kabinet: “Alleen zeggen ‘het komt goed’ is niet genoeg!”

Nederland is totaal niet klaar voor de miljoenen vaccinaties die volgend jaar gegeven moeten worden. Dat weten we uit twee dingen. Eén: Hugo de Jonge is nog altijd aan de macht. Maar twee: ook vakbond CNV luidt nu de noodklok.

Er moeten volgend jaar miljoenen mensen in ons land gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Maar of dat ordelijk verloopt of ontaardt in een gigantische chaos…? Het tweede scenario lijkt het meest waarschijnlijk, omdat de landelijke leiding geen flauw idee heeft waar het mee bezig is. Daar worden lukraak data geroepen die niet gedeeld worden met personeelsleden in de gemeenten, en ook zijn de benodigde grote locaties nog niet besteld.

De hoofdzakelijk door Hugo de Jonge veroorzaakte situatie begint zo zorgelijk te worden, dat zelfs de losjes aan het CDA gelieerde vakbond CNV zich ernstig zorgen begint te maken. Nederland dreigt – net als met het testen, net als met het aanvankelijke inkopen van mondkapjes, en net als met het sluiten van de scholen – alwéér achter de feiten aan te moeten lopen.

Het kabinet levert nu gewoon broddelwerk af, zo luidt de (misschien ietwat geparafraseerde) boodschap van het CNV:

“Het vaccinatieplan van het kabinet voldoet bij lange na niet. Dat stelt Piet Fortuin, voorzitter van vakbond CNV, tegenover het AD. Hij is bang dat we “dramatisch achter de feiten aan gaan lopen” als we niet nu al zorgen dat er op korte termijn gymzalen of andere locaties afgehuurd worden waar mensen op grote schaal gevaccineerd kunnen worden. CNV is bang voor grote extra schade aan de economie. Volgens Fortuin heeft het kabinet goed in beeld in welke volgorde moet worden gevaccineerd, maar ontbreekt er een helder uitvoeringsplan. “Met het testen hebben we de plank ook misgeslagen. Toen hoorden we ook steeds: het komt goed. Dat bleek niet te kloppen. Dat gevoel heb ik nu ook. Alleen maar zeggen ‘het komt goed’ is niet genoeg.””

De grote vraag is: zijn ze op tijd wakker in de Tweede Kamer om het tij te keren? Of krijgt klungel Hugo de Jonge weer ruimschoots de tijd het hele vaccinatieproject allemaal de vernieling in te helpen?