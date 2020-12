Column Jan Roos: Na de ineenstorting van radicale clownspartij FVD blijven alleen rokende puinhopen over

Jan Roos kijkt deze week nog eens naar de implosie van Forum voor Democratie en vraagt zich af: hoe met het nu verder met rechts Nederland? Gelukkig weet hij raad…

Na het ineenstorten van Forum van Democratie blijft er niet veel mee over dan rokende puinhopen, zoals na elke burgeroorlog. De liberale fractie van Nanninga cum suis leek de strijd te winnen. Ze lieten de leider wankelen, het bestuur ging achter hen staan en de een na de ander sloot zich aan bij de opstand.

Er waren binnen het Baudet-vijandige kamp drie groepen te herkennen. Mensen die eindelijk de mogelijkheid zagen zich openlijk tegen Baudet te keren. Zij hadden zich onder andere doodgeërgerd aan zijn optreden van de laatste maanden over corona. Zijn geschuur tegen complotdenkers als Lange Frans en geestelijk uitgedaagden als Willem Engel bracht het schaamrood op de kaken van meerdere partijleden. Met deze nieuwe rel knapte er iets bij hen en konden ze in opstand komen tegen de partijleider. Ook mensen die genoeg hadden van dat geleuter over filosofen, boreale kletspraat en hoe kunst, muziek en architectuur volgens Baudet dient te zijn maakten dat deze groep zich meer en meer van hem afkeerde. Als een puist barstte het open toen voor de zoveelste keer de jongerenafdeling in opspraak kwam.

De volgende groep zijn de opportunisten. Mensen zoals Joost Eerdmans, die zich direct kandideerde als de nieuwe partijleider toen Baudet zich, met een schijnbeweging, heel even terugtrok. Het toonde de blinde ambitie van de Leefbaar Rotterdam-leider. Alleen toen bleek dat hij die strijd zou moeten aangaan met Baudet haakte hij alweer af. Gegokt en verloren.

Dat omschrijft ook de derde groep, namelijk de gokkers. Zij stonden in de top 10 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en hielden zich muisstil toen de ellende begon. Ze stapten niet in het gat zoals Eerdmans, ze schreeuwen hun onvrede niet van de daken zoals Nanninga, ze bleven heel goed opletten hoe het muntje zou vallen. Toen leek dat de oppositie zou gaan winnen schaarden ze zich heel snel achter deze club- met als bekend gevolg dat zij nu vertrouweling af zijn.

De andere club is de conservatieve fractie van Baudet en zijn volgelingen. Dat zijn er niet zo heel veel meer. Maar dat zijn wel allemaal hele loyale en trouwe mensen die achter Baudet blijven staan. Maar wat blijft er van Forum over? Nou ja, een radicale clownspartij zoals ik FVD hier begin oktober al heb genoemd. Want alleen aanhangers die geen moeite hebben met mensen als Freek Jansen en andere fascisme-goedpraters zullen nog op de partij stemmen. Daarbij moet je ook wel eerlijk zijn: niemand zal ooit nog een coalitie met FvD vormen. Hij zal dus nooit, zoals Baudet het zelf nog steeds zegt, het land gaan redden. Ze mogen namelijk nooit meer meedoen. Wat je daar ook van vindt, een stem op Baudet is een verloren stem.

Ik heb zelf geen moeite met een keuze te maken. Beide kampen trekken me niet. Ik ben al veel langer afgehaakt. Het gedrag van Baudet, maar ook zijn opmerkingen in privégesprekken deden mij besluiten om niets meer met Forum te maken te willen hebben. Daarbij geloof ik niet in het elitaire geneuzel wat de partij heeft. Ik ben veel meer een aanhanger van een brede volkspartij.

Daarom stem ik 17 maart Code Oranje. De partij van Richard de Mos. De man die de grootste partij in Den Haag leidt en door een politiek proces een kopje kleiner gemaakt moest worden. Op zijn lijst staan onder andere Tanya Hoogwerf, de “iron lady” van Leefbaar Rotterdam en ondernemer Mick de Vlieger. Beide zijn gevraagd voor de lijst van FVD, maar kozen voor Code Oranje. Dat zegt heel veel over hen, maar ook veel over die partij.

Een goede rechtse partij zonder opgeblazen ego’s, zonder angst om het goede van links te omarmen en zonder Uilen van Minerva: dat is wat Nederland nodig heeft.