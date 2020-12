DDS podcast: Linkse betutteling ruïneert Amsterdam

Welkom bij De Wekelijkse Standaard. Iedere week bespreken we de meest actuele en urgente onderwerpen. Ook zullen we regelmatig interviews houden met bekende politici en critici.



Deze week praat uw host Bart Reijmerink met Kenneth Steffers over de escapades van een notoir homofoob politicus uit Hongarije. En uiteraard staan we stil bij de zoveelste linkse betutteling in Amsterdam.



