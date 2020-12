DDS-podcast: Pas in 2021 vaccineren door de immer incompetente Hugo de Jonge… bedankt hoor!

Welkom bij De Sprekende Standaard. Iedere week bespreken we de meest actuele en urgente onderwerpen. Deze week: het complete faalbeleid van kabinet Rutte en De Jonge rondom het vaccineren en de lockdown!





Deze week praat uw host Bart Reijmerink met Wout Willemsen over het coronabeleid van Rutte en De Jonge. Het beleid is inconsistent en vaak te reactief, dit zien we dan ook direct terug bij het vaccinatiebeleid. Nederland lijkt steeds achter de feiten aan te lopen.

Ook bespreken we de doorgeslagen identiteitspolitiek in Frankrijk en Nederland, in Frankrijk zijn de quota zo ver doorgeschoten dat zelfs stadhuizen nu boetes krijgen!



Vindt u onze podcast leuk? Doneer en ontvang exclusieve podcasts van DDS!

Klik Hier!