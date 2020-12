‘De aanbidding van Thierry Baudet door zijn juichaapjes heeft veel gemeen met de Führermythe’

Hitlers aanhangers bleven ook geloven in de eindzege op de geallieerden. Zo geloven Thierry’s juichaapjes, als die gekke Van Houwelingen, dat Baudet volgend jaar een klinkende verkiezingsoverwinning haalt en het establishment wordt weggevaagd. Maar net zoals de aanhangers van Hitler met de Führer ten onder gingen, zullen we over een jaar of acht ook niets meer van Thierry’s juichaapjes horen.

De aanbidding van Thierry heeft namelijk veel gemeen met de Führermythe.

Dit stuk was oorspronkelijk een reactie bij een ander artikel over Thierry Baudet. De redactie vindt deze vergelijking zo treffend dat deze als zelfstandig artikel herplaatst is.