Nee hoor, we kunnen Thierry Baudet juist missen als kiespijn. Stem hem weg!

FVD-leden die graag de laatste restjes van hun partij zouden willen redden doen er goed aan om de kans aan te grijpen Thierry Baudet te verwijzen naar de vuilnisbak van Den Haag, waar dergelijke bezeten narcisten thuishoren.

Gisteravond verscheen op deze website een artikel met als doel leden “ja’ te laten stemmen in het FVD-referendum over de vraag of Thierry Baudet de leider mag blijven. Ik wil er graag vanochtend op reageren, want het artikel doet nogal hallucinant aan. In de eerste plaats omdat de schrijver lijkt te dromen van een grote FVD-verkiezingsoverwinning over slechts drie maanden tijd. Thierry Baudet gaat “Forum voor Democratie de grootste partij maken bij de Kamerverkiezingen op 17 maart.” Aldus de bewering van de mij verder onbekende Pepijn van Houwelingen, die kennelijk een vertrouweling van de FVD-aanvoerder is. Een echte Thierry-bittereinder, want de meeste van zijn voormalige vrienden zijn allang weggelopen of de laan uitgestuurd wegens teveel eigenzinnigheid.

En dat wringt, want in het artikel van Van Houwelingen schrijft de kerel: “Baudet is boven alles een ‘vrije geest’.” Als dat zo is, is Baudet de raarste vrije geest die ik ooit gezien heb. Een vrije geest die zich constant laat informeren door bruine ideologen en openlijke racisten, en schaamteloos exponenten van het Kremlin tot partij-ideoloog benoemd. Bovendien een vrije geest die erg goed gedijt met soortgenoten, want wie de ijzeren wil van de zogenaamd “vrije” Thierry Baudet niet steunt, kan opkrassen.

De onderdanigheid die de FVD’er vraagt van zijn volksvertegenwoordigers is ongekend. Ze mogen niet met de pers praten, ze moeten slikken dat Baudet met een megafoon viruswappies staat op te jutten en nu blijkt dat ze ook al geen invloed hebben op het landelijke beleid. Alles is Thierry, Thierry, Thierry. Wie dat niet wil onderschrijven, wordt door Pepijn van Houwelingen omschreven als persoon die zich inlaat met “fascistoïde praktijken.” De wereld op z’n kop, natuurlijk.

Misschien dat deze Thierry-buddy dat normaal vindt, maar op mij komt het over als ziekelijk gedrag. Iemand die zoveel aandacht nodig heeft om te blijven overleven, want anders schrompelt hij weg. Ja, dat soort mensen bestaan. Maar – zoals ik al eerder schreef – kunnen die zich beter melden bij de psycholoog dan bij de Kiesraad.

Maar de true believers blijven geloven in een brisante zege die onder Thierry geboekt zou kunnen op de gevestigde orde: “Baudet is onze stormram waarmee we het partijkartel kunnen verslaan.” Sorry, maar wie gelooft dat soort onzin nog? Thierry kan niet eens z’n eigen partij met slechts 2 zetels in bedwang houden. Bijna al z’n provinciale statenfracties lopen weg, en z’n EP-fractie staat ook op het punt zich af te splitsen. FVD in de Eerste Kamer bestaat nog uit een anderhalve man en een paardenkop. Is dit het koene leger dat de macht van CDA, VVD, D66 en PvdA moet gaan breken?

En niet alleen bijna iedereen die met Thierry heeft samengewerkt heeft er genoeg van – onder wie ook Theo Hiddema – ook de kiezers lopen weg, die een LPF 2.0 echt niet zien zitten. Het is moeilijk met een stormram het partijpartijkel slopen als die stormram überhaupt niet meer bestaat, hè?

Had Thierry Baudet nog enig fatsoen in z’n donder, dan stapte hij zelf op. In plaats daarvan laat hij nog één keer z’n kont kussen door de laatste paar overgebleven hielenlikkers. Nog één keer in het middelpunt van de aandacht staan voordat de onvermijdelijke leegte zich aandringt, en de laatste resten van Forum voor Democratie opslokt. Ik zeg: good riddance.