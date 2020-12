De media hebben Thierry Baudet de oorlog verklaard… en verloren: niemand gelooft het mediakartel

De coupplegers binnen Forum voor Democratie waren niet de enigen die van Thierry Baudet af wilden. Datzelfde geldt voor ‘journalisten’ van de mainstream media, oftewel: het mediakartel. Ja, dat is inclusief GeenStijl en TPO, want die zijn nog maar nauwelijks te onderscheiden van de foppers van het NOS Journaal en RTL Nieuws. Of zelfs maar van Joop.nl.

Twitteraar Henk heeft een bijzonder rake tweet online gezet. Omdát het zo’n rake opmerking is, zet ik ‘m hier ook online. Want hij heeft helemaal gelijk:

Wat onderbelicht blijft, hij heeft de media ook een gevoelige klap gegeven het is de gevestigde media niet gelukt om hem te demoniseren. Dat betekent dat mensen de media niet meer geloven. — henk (@Henkgroot5) December 5, 2020

28.000 leden hebben JA gestemd bij het FVD-referendum. Dat is een ontzettend hoog percentage, en het betekent dat Baudets positie in de partij sterker dan ooit is. Hij kan nu samen met getrouwen de partij wederopbouwen. Zijn interne positie is daardoor sterker dan ooit. Want hij worstelde al langer met de Eerdmans/Nanninga-vleugel; de managers die eigenlijk een tweede VVD willen zijn en maar al te graag bereid zijn om compromissen te sluiten als ze daardoor aan de macht komen (macht waar ze vervolgens niets mee kunnen doen, want dat laat het kartel niet toe).

Ongelooflijk genoeg is hem dit gelukt ondanks allerlei lafhartige aanvallen van het mediakartel en andersoortige quasi-moreel superieure zeurpieten. Ze hebben hem continu aangevallen. Weggezet als racist, antisemiet, en zelfs als een fascist en názi.

Maar FVD-leden hebben daar lak aan. Ze hebben de haatartikelen gelezen en denken bij zichzelf: ‘Ik geloof er helemaal niets van.’ Het vertrouwen in de media is gewoon he-le-maal weg. Er is niets meer van over. En dat hebben de mainstream media helemaal aan zichzelf te danken. Zij liegen en bedreigen er al jaren op los. Wat ze nu ook zeggen, een groot deel van het rechtse electoraat haalt de schouders op. Want waarom zul je dat soort leugenaars serieus nemen?