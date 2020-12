De objectieve NPO: documentaire film D66-aristocraat Sigrid Kaag in de maak

De immer objectieve NPO pakt groots uit met een documentaire over de toekomstige premier van Nederland. Omdat dit jaar zo dramatisch verloopt, besloot de NPO om ons op te fleuren met een documentaire film over Sigrid Kaag. Iets waar heel Nederland op zat te wachten.





Eerder al verschenen er documentaires over Jesse Klaver en Sylvana Simons op de NPO. Nu mag ook Sigrid Kaag zich aansluiten bij dit illustere rijtje van politici die te vroeg piekten – of nooit piekten.

De D66-achterban is er heilig van overtuigd dat Kaag de volgende premier gaat worden, en daarmee de eerste vrouwelijke premier van Nederland. Echter spreken alle peilingen dit tegen. D66 presteert enorm matig in de peilingen.

Toch besloot de NPO dat Kaag een documentaire waardig is. De afgelopen vijf jaar is Kaag gevolgd en de documentaire zal dan ook ‘Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof’ gaan heten. Als het ook maar een beetje lijkt op de stijl van de documentaire van Klaver, dan gaat het een anderhalf uur durende lofzang worden over de tal van talenten die Kaag bezit.

De documentairemaker Shuchen Tan zegt er het volgende over:

“Aanvankelijk dacht ik dat het een film zou worden over een diplomaat die vanuit het internationale speelveld terugkeert naar het kleine Nederland om als Minister van Hoop, zoals ze werd genoemd, haar idealen in het kabinet waar te maken. Haar besluit om op te gaan voor het lijsttrekkerschap van haar partij was een onverwachte, spannende wending in het verhaal. Daardoor konden we haar transformatie van diplomaat naar minister en uiteindelijk lijsttrekker met alle hoogte- en dieptepunten van dichtbij vastleggen.”

We kunnen de documentaire vlak na de jaarwisseling verwachten!