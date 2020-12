De redding is nabij! Defensie stelt 1000 militairen beschikbaar om de puinhopen van Hugo de Jonge op te ruimen

De brandbrief die de veiligheidsregio’s Groningen en Twente stuurden, heeft geholpen. Defensie stelt duizend militairen beschikbaar die de komende tijd bij zullen springen in de zorg, want minister Hugo de Jonge heeft er een rommel van gemaakt. Ze kunnen morgen al beginnen!

Veiligheidsregio’s Groningen en Twente sloegen alarm door middel van een brandbrief. Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls verdient een flink schouderklopje, want hij nam deze oproep uiterst serieus en legde direct contact met minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid). Vanaf dat moment begon het balletje echt te rollen en nu is hulp dus onderweg! Hoezee!

Maar ergens is het natuurlijk diep triest dat defensie wederom moet bijspringen. Toen ze dat de eerste keer moesten doen, aan het begin van de pandemie, was het nog te begrijpen. Het coronavirus werd toen grof onderschat. Maar in november moesten er in rap tempo twintig teststraten uit de grond worden gestampt. Dat kwam puur door het feit dat de uitgeklede zorg de druk totaal niet aankon en er in al die maanden veel te weinig is gedaan om de boel op orde te krijgen. Al die tijd werd de situatie telkens opnieuw grof onderschat en een dikke maand later moet defensie dus wéér bijspringen.

De militairen gaan dus op korte termijn hulp bieden. Fijn. Maar het is toch bedroevend dat ze keer op keer moeten worden opgeroepen omdat het kabinet (en het RIVM) zo’n beetje alle signalen uit de zorg structureel heeft genegeerd? De hele coronastrategie van het kabinet bestaat kennelijk uit drie componenten:

‘We kijken het nog twee weken aan en anticiperen helemaal nergens op.’ ‘Hoe praten we onze fouten goed?’ / ‘Hoe schuiven we de verantwoordelijkheid af?’ Rekenen op de hulp van defensie en Duitsland.

We hebben geluk dat mensen als Bruls en Grapperhaus tenminste nog wat durven door te pakken in een crisis. Alleen jammer dat ze het wanbeleid van De Jonge en Rutte op moeten zien te lossen. In ieder geval: succes, militairen! Jullie zullen het nodig hebben, want met zo’n tijdelijk baas als Hugo de Jonge blijf je voorlopig nog wel even aan de gang…