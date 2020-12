Dictatoriale minister van Nieuwenhuizen: verklaring invoeren voor reizigers waarin ze aangeven of de reis ‘noodzakelijk’ is

Als ik jou een jaar geleden had gezegd dat minister Van Nieuwenhuizen eind 2020 in het nieuws zou komen omdat ze het plan heeft om reizigers een verklaring te laten tekenen waarin gesteld wordt dat hun reis (al dan niet) noodzakelijk is, had je me uitgelachen. Nou, houd je lachbui maar in, want dit is precies waar ze aan werkt momenteel.

Deze dame, die op Infrastructuur zit, wil een verklaring invoeren “waarin reizigers aangeven of de reis die ze willen maken noodzakelijk is,” aldus De Telegraaf. Op dit moment laat ze “die mogelijkheid onderzoeken.” Met andere woorden: of ze dat juridisch kan en mag doen.

Het gaat in eerste instantie om mensen die vanuit Nederland naar het buitenland willen gaan. Ze wil hiermee mensen verder ontmoedigen om te vliegen.

Dit zijn doodenge, autoritaire maatregelen. Het gaat de overheid geen zak aan waarom je vliegt — of er nou een coronavirus, een griepvirus, of een ander soort virus rondwaart of niet. Ze doet dit, zegt ze zelf, omdat ze foto’s en video’s heeft gezien van drukte op Schiphol. Dat noemt ze “onacceptabele situaties die niet passen bij de ernstige gezondheidssituatie waarin Nederland zich bevindt.”

Oké, wat je dan doet is regels afkondigen waar mensen zich aan moeten houden. Er zijn andere vliegvelden in de wereld — echt waar — en daar houdt men wel sociale afstand, draagt men wel mondkapjes, etc. Er is geen enkele reden om met een reizigersverklaring te komen waarin de reiziger zich feitelijk moet verantwoordelijk jegens de overheid.

Want wie denkt Vadertje Staat dat hij is? Wie denkt Minister van Nieuwenhuizen dat zij is? Of er een virus is of niet; het gaat de overheid geen snars aan waarom iemand een reis onderneemt. Als de persoon een paspoort heeft en legaal kan reizen is dat álle informatie waar de overheid recht op heeft.

Volg mij op Twitter en op Parler.