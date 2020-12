‘Discussieprogramma’ Buitenhof nodigde in 2020 continu PvdA’ers, D66’ers & VVD’ers uit aan tafel, maar negeerde PVV & FVD volledig!

Het oersaaie debat- en discussieprogramma Buitenhof sloot zojuist weer een oersaai televisieseizoen uit. Waarom dit programma dan zo langwijlig is? Omdat er elke zondag steeds dezelfde grijze jaknikkers aan de Buitenhoftafel aanschuiven. Zo waren PvdA’ers, D66’ers, VVD’ers en CDA’ers weer eens oververtegenwoordigd in het zogenaamde diversiteitsprogramma, maar zagen we geen enkele keer de PVV, FVD of SGP aan tafel aanschuiven.

Het Twitter-account Diversiteitswatch hield gedurende dit jaar een handig lijstje bij van welke politieke partijen bij het VPRO-BNN-VARA-AVRO-TROS (een afvaardiging van zo’n beetje de halve Publieke Omroep dus) aanschoven om hun zegje te doen.

De statistieken van Diversiteitswatch bewijzen dat Buitenhof alles behalve een divers programma is. Oordeelt u zelf eens:

Vandaag was de laatste uitzending van @Buitenhoftv in 2020. Dit is de eindstand: PvdA : 15 uitnodigingen van #buitenhof in 2020

D66 : 12

CDA : 10

VVD : 10

GL : 8

SP : 3

DENK : 1

50Plus : 1

FVD : 0

PVV : 0

PvdD : 0

SGP : 0

CU : 0 — Diversiteitswatch (@MOptredens) December 27, 2020

De PvdA staat in de meest recente peiling (dat zijn de peilingen van 23 december) weliswaar op 14 zetels, maar waarom Lodewijk Asscher en zijn arbeidersvrienden dan maar liefst 15 uitnodigingen kregen van Buitenhof om plaats te nemen aan de praattafel is dus wel een beetje buiten proportie.

D66 mocht 12 keer aanschuiven bij Buitenhof tegenover 10 keer voor het CDA en de VVD en 8 keer voor GroenLinks. Partijen die klaarblijkelijk niet binnen de inrichting van de diversiteit van de verantwoordelijke omroepen die Buitenhof faciliteren passen zijn: PVV, FVD, SGP, CU, en PvdD. Deze partijen kregen het afgelopen jaar geen uitnodiging van Buitenhof. Ook nog een opvallend detail: DENK mocht slechts één keer aanschuiven, en dat laat dus maar weer eens zien hoe inclusief en divers het witte mannenbolwerk van Buitenhof is.