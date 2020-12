Ongelooflijk! VVD blijft na walgelijke toeslagenaffaire veruit de grootste partij in de peilingen

In de nieuwe peiling van Kantar blijft ook de VVD op eenzame hoogte staan. Zelfs nadat heel Nederland de meest walgelijke details te horen kreeg over de Rutte-doctrine blijft de partij ongekend hoog in de peilingen staan. Ondertussen kan JA21 op één zetel rekenen in de peilingen.

Ook in de meest recente peiling van Kantar blijft de VVD op één staan. Met maar liefst 43(!) virtuele zetels. Ondanks dat de omvang van de toeslagenaffaire nu duidelijk is, lijkt het de partij niet te schaden.

De nieuwe partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga kunnen nu ook in de Kantar-peiling rekenen op één zetel. Bij de peiling van Maurice de Hond kon de nieuwe partij ook al direct op een zetel rekenen.

Het is te bizar voor woorden dat de VVD compleet ongeschonden uit de toeslagenaffaire lijkt te komen. Ondanks de terechte aanvallen van politici zoals Pieter Omtzigt en Renske Leijten lijkt het erop dat Rutte ook dit weer van zich af kan ‘lachen’.

Het ‘Wopke-effect’ is ook zichtbaar in de peiling van Kantar, het CDA mag zich in deze peiling de derde partij van Nederland noemen. Maar het komt nog bij lange na niet in de buurt van de VVD. Ook de PVV die solide de tweede partij van Nederland is in elke peiling komt niet in de buurt van de VVD.

Wat de VVD ook doet, het lijkt ze voorlopig nog niet te deren.