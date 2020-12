Duitsers durven vaccins niet te gebruiken: ‘1000 doses mogelijk niet goed gekoeld tijdens transport’

Meerdere Duitse districten durven het niet aan om de coronavaccins van Pfizer en BioNTech te gebruiken, omdat deze mogelijk onvoldoende gekoeld zijn gebleven tijdens transport. Om het publieke vertrouwen in de vaccinatiecampagne niet te schaden, laten ze zo’n 1000 doses nu even op de plank liggen.

Zondag maakte een woordvoerder van het district Lichtenfels bekend dat 1000 doses, bedoeld voor de Noord-Beierse regio’s Lichtenfels, Coburg, Kronach, Kulmbach, Hof, Bayreuth, en Wunsiedel, mogelijk onbruikbaar zijn geworden vanwege problemen met de koeling.

De vaccins moeten worden bewaard bij een temperatuur van min 70 graden. Zolang het middel in speciaal ontwikkelde verzenddozen blijft liggen, die zijn volgepakt met droogijs, dan blijft het middel tot vijftien dagen goed. Ongeopend kunnen de vaccins dan nog tot vijf dagen worden gebruikt, zolang ze maar in normale koelkasten bewaard blijven bij een temperatuur van 2 tot 8 graden.

Wat er precies is misgegaan tijdens het transport is onduidelijk. BioNTech probeerde de Duitsers nog gerust te stellen en zei dat “het vaccin waarschijnlijk in orde is”, maar dat is voor de Duitsers niet goed genoeg. Die zijn veel te bang dat de vaccins straks niet meer (of onvoldoende) werken. En kennelijk is er daar ook een flink wantrouwen onder de bevolking wat betreft die vaccins.

Ergens is het natuurlijk wel goed dat de Duitsers zo zorgvuldig zijn. Maar die zijn dan ook écht zorgvuldig en hebben nu gewoon te maken met dikke pech. Het RIVM heeft volgens mij pas net de belscripts af en zijn ze bij de GGD nog bezig met het opleiden van callcentermedewerkers. Hopelijk gaat bij ons het transport van die vaccins wél goed, al zou het mij ook niet verbazen als daar weer een paar ladingen verloren gaan.