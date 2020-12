Eva Vlaardingerbroek laat van zich horen: ze stapt uit de politiek, maar ‘zal binnenkort mijn verhaal doen’

Tot voor kort leek Eva Vlaardingerbroek niet zo zeer op een vrouw als op een komeet. Ze kwam met grote, ferme stappen het Forum voor Democratie-landschap binnen stappen, creëerde een imago en naam voor zichzelf via podcasts en optredens in het FVD-journaal, kreeg een eigen aanhang die het waardeerde dat ze als conservatieve vrouw linkse heilig huisjes omver durfde te trappen, en kwam zelfs hoog op de kandidatenlijst voor FVD.

Met plek vijf op de kieslijst van FVD leek het erop dat Vlaardingerbroek een geweldige politieke carriere tegemoet ging. Ze had er ongetwijfeld ook zin in. Maar toen ging het mis. Toen de coupplegers de aanval openden op Thierry deed Vlaardingerbroek iets wat niemand verwacht had: ze liet Baudet als een baksteen vallen. Toen die laatste daarmee geconfronteerd werd in een live uitzending van Wakker Nederland moest die zelfs een traantje wegpinken. Want, zei hij, in 2017 hadden hij en Vlaardingerbroek een “liefdesrelatie” gehad. Haar beslissing om zich tegen hem te keren was daarom een éxtra harde klap.

De rest is natuurlijk bekend: Baudet vocht terug en won de interne strijd uiteindelijk. Hij is weer partijleider en zal een nieuw bestuur én een nieuwe kieslijst voorstellen. Het zal niemand verbazen dat Vlaarderingerbroek daarop niet terug te vinden zal zijn. En terecht. Want je moet als lijsttrekker niet met mensen op de lijst gaan staan die je niet vertrouwt. Die les zal Baudet nu ook voor eens en altijd geleerd hebben.

Hoe dan ook, just in case laat Vlaardingerbroek weten dat ze na de controverse van de afgelopen weken besloten heeft om voorlopig toch maar niet politiek actief te worden. Maar, voegt ze daar aan toe, binnenkort zal ze haar verhaal wél doen:

Na deze turbulente weken, waarin zoveel gebeurd is, heb ik besloten in ieder geval voorlopig niet door te gaan in de politiek. Ik merk dat veel mensen zich afvragen wat er precies gebeurd is en wat mijn overwegingen zijn geweest. Daarover zal ik binnenkort mijn verhaal doen. — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) December 5, 2020

Eigenlijk past hier natuurlijk maar één antwoord op: vooral niet doen. Het is duidelijk wat er gebeurd is: zij dacht dat de coupplegers de strijd zouden winnen. Ze vergiste zich daar deerlijk in en zit nu met de gebakken peren. Daar kan je natuurlijk heel leuk omheen praten, maar het is iedereen helder dat haar “verhaal” hier op neerkomt. Want nee, ook als er op die avond slechte grappen en belachelijke uitspraken gedaan zijn zou dat niet reden voor haar zijn geweest om Baudet aan te pakken. Vlaardingerbroek is in dat opzicht namelijk wel wat… gewend.

Aan de andere kant valt het misschien wel te begrijpen dat ze iets aan haar imago wil doen. Want dat is door de crisis ernstig beschadigd geraakt. Deze jongevrouw heeft nog een heel lang — en ongetwijfeld succesvol, want ze is wel degelijk talentvol — leven voor zich. Ze zal dat zoveel mogelijk op haar manier proberen te definiëren en het initiatief terug in eigen handen willen nemen. Misschien is dat nog wel logisch ook.