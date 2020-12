Flinke stijging! 12.282 positieve coronatests: ‘Zullen Rutte en De Jonge nú al gaan nadenken over een verlenging van de lockdown?’

Het RIVM meldt zaterdag maar liefst 12.282 nieuwe gevallen van coronabesmetting. En ondanks dat we nu in een lockdown zitten, zijn dat er opnieuw fors meer -ongeveer 2.000- dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Wel moet er bij vermeld worden dat het RIVM nogal klunzig met de dagcijfers omgaat, wat volgens het instituut steeds te wijten is aan storingen in het registratiesysteem. De betrouwbaarheid van de cijfers kunnen we dan ook gedeeltelijk in twijfel trekken.

Maar goed, als het RIVM dagelijks zulke absurde hoge cijfers blijft presenteren, dan kun je er op nagaan dat Mark Rutten en ‘zijn’ Hugo de Jonge nu al voorzichtig aan het nadenken zijn over een eventuele verlenging van de lockdown, die vooralsnog tot 19 januari 2021 zal duren.

Het is dan ook ontzettend knudde dat RIVM telkens problemen lijkt te hebben met het publiceren van de juiste cijfers. Zeker in de wetenschap dat het kabinet zich bijna blind staart op de cijfers van het RIVM en daar dus ook hun beleid op aanpast, in dit geval een langdurige lockdown van vijf weken.

Volgens het RIVM vielen de cijfers op maandag (8.496) en dinsdag (6.682) juist lager uit omdat het systeem overbelast was. En dat was niet de eerste keer, dus het doet de wenkbrauwen wel enigszins fronsen. Ook kan het RIVM vooralsnog niet zeggen of die achterstand van maandag en dinsdag inmiddels weer is bijgewerkt.

Kortom: De coronacijfers van het RIVM lijken inmiddels wel dagkoersen waar geen enkele peil meer op te trekken valt. Misschien dat ze voortaan beter weekcijfers kunnen presenteren in plaats van dagkoersen, want nu weten we eigenlijk nog steeds niet waar we aan toe zijn, behalve Rutte en De Jonge: Die passen hun beleid hier gerust op aan hoor.