FVD-lummel Wybren van Haga is een complotdenker en een verspreider van nepnieuws – ongeschikt als Kamerlid

We moeten het toch nog even hebben over dat vaccinatiedebat dat de Tweede Kamer gisteravond tot diep in de nacht voerde. Want heus niet alleen Hugo de Jonge schitterde door incompetentie. Ook Wybren van Haga van Forum voor Democratie viel zeer ernstig door de mand.

Wybren van Haga (FVD): “Is een vaccin überhaupt wel de oplossing voor het coronavirus?” pic.twitter.com/iedAu3QWKt — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) December 17, 2020

Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over de vraag waarom de hele EU al op 27 december kan beginnen met vaccineren, maar gekke Henkie Nederland dat pas op 8 januari kan. Hugo de Jonge gaf een serie bevreemdende en verontrustende antwoorden. Toch was De Jonge niet de enige die totaal voor paal stond gisteren. Of zelfs maar het ergste.

Die eer was Wybren van Haga voorgebehouden, geadopteerd Kamerlid van Forum voor Democratie. Hij misbruikte dit debat voor de meest bizarre voorstellen en beweringen, en fungeerde in feite als de politieke arm van Viruswaarheid – de staatsgevaarlijke club feitenontkenners van gesjeesde dansleraar Willem Engel.

Laten we eens kijken wat Van Haga namens FVD verkondigd heeft in die zogenaamde meest vooraanstaande debatzaal van het land.

Ten eerste beweerde Van Haga dat vaccins “überhaupt” niet de oplossing voor corona kunnen zijn. Nee, stel je voor: je gebruikt een vaccin om een ziekte uit te roeien. Polio, Rode hond, meningokokken… allemaal ziektes die vrijwel zijn uitgeroeid omdat we grote vaccinatieprogramma’s hebben opgezet. Wat zou het prachtig zijn als we ook COVID-19 aan dat rijtje kunnen toevoegen, maar Van Haga zaait liever twijfel.

Maar de huisjesmelker-turned-parlementariër ging verder: een vaccin dat nog volop in de testfase zit wordt alvast afgefakkeld door Van Haga, op basis van bangmakerij, suggestie, onbewezen aannames en het idee dat alle goedkeuringsinstanties collectief gaan falen en het op de markt laten – ook als het bewezen niet deugt. Een desinformatiecampagne waar Vladimir Poetin nog een puntje aan kan zuigen.

Tenslotte toont Van Haga zich ook nog een volleerde kwakzalver, door met middelen tegen corona te leuren die bewezen niets bijdragen aan het bestrijden van de ziekte – of zelfs averechts werken bij de bestrijding van de pandemie. Maar wat maakt het uit? Als je maar tegen vaccins kunt pleiten, en daardoor met stemmen van antivaxxers je paar schamele FVD-zeteltjes kan veiligstellen voor na maart 2021.

Even aannemend dat dat laatst ook gebeurt – dan mogen we toch hopen dat zelfs een volledig leeggelopen FVD alsnog betere kandidaten in huis heeft dan deze tenhemelschreiende nepnieuwsfreak Wybren van Haga. Op naar een Tweede Kamer zonder kwakzalvers, antivaxxx-hitsers en corona-leugenaars!