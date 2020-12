FVD presenteert verkiezingsprogram én kieslijst: meer, meer, meer patriottisme, soevereiniteit, democratie en VRIJHEID

Het was vandaag — en dit kwam als een verrassing voor mij en vele anderen — een grote dag bij Forum voor Democratie. Thierry Baudet en de zijnen besloten namelijk om Tweede Kerstdag te gebruiken om hun verkiezingsprogramma én nieuwe kieslijst te presenteren. De tweede is niet heel verrassend… met één grote uitzondering. De eerste is een schitterend document dat gesteund kan worden door vrijwel elke Nederlander die rechts-van-het-midden is.

Het verkiezingsprogramma komt eigenlijk neer op meer, meer, meer trots op Nederland. Forum voor Democratie wil staan voor onze cultuur, onze tradities, onze taal, onze geschiedenis. De partij wil een forse koerswijziging teweeg brengen: geen internationalisme meer, maar nationale soevereiniteit. Niet ons schamen voor onze cultuur en geschiedenis, maar ze juist omarmen. Daarbij is het opvallend dat FVD voor een “intelligente terugtreding uit de EU” pleit. Dit is natuurlijk een heel goed punt, omdat we alleen door uit de EU te gaan onze nationale soevereiniteit echt terug kunnen pakken, maar zelfs veel zogenaamde ‘EU-sceptici’ durven daar niet écht voor te kiezen (wat betekent dat ze zich eigenlijk met huid en haar uitleveren aan Brussel).

Verder wil FVD de NPO saneren. Maar niet van 3 naar 0 publieke omroepen (wat ik de beste optie zou vinden). “Twee publieke tv-zenders met focus op informatie, taal, cultuur, geschiedenis en documentaires,” is waar Forum voor gaat. Daarbij moet gegarandeerd worden dat de twee publieke zenders neutraal en objectief zijn. Dus niet het linkse geknor waar we het tegenwoordig mee moeten doen. Áls je dan een publieke omroep wil, dan moet het inderdaad zo eentje zijn.

In het hoofdstuk “Immigratie en Identiteit” legt FVD uit hoe ze de cultuur (e.d.) wil beschermen . Of beter: hoe FVD Nederland een comeback wil laten maken. Zo is er bijvoorbeeld de Wet Bescherming Nederlandse Waarden “die bepaalt dat alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) vijf fundamentele waarden dienen te onderschrijven.” Ook wil FVD een “immigratiebeleid naar Australisch model: zelf beslissen wie hierheen komt en blijft.” Dus: geen anti-immigratie partij, maar wel een partij die immigratie wil reguleren en die ervoor wil zorgen dat nieuwkomers daadwerkelijk iets toevoegen aan Nederland. Dat is natuurlijk precies zoals het hoort. De asielindustrie moet daarbij “ontmanteld” worden, aldus FVD.

Wat de EU betreft schrijft FVD in het bijpassende hoofdstuk, “Nederland uit de euro. We voeren weer een eigen munt in en treden uit de schuldenunie. Eisen dat lidmaatschap van de Unie ook mogelijk blijft zonder deelname aan de euro, zodat landen als Polen en Slovenië niet gedwongen worden om de dramatische munt in te voeren. Zolang Nederland nog in de euro zit: nooit akkoord gaan met (nog meer) welvaartsoverdracht.”

Oh ja, en FVD wil geen Green Deal, geen coronafondsen, geen federale unie, en geen Europees leger. Zeg maar: alles wat de eurofiele VVD wél wil wijst FVD af. Gelukkig maar.

Een onderwerp waar ik gepassioneerd door word gaat over sociale en economische zaken. FVD wil “lagere belastingen door de overheid te verkleinen en de overheidsuitgaven te verlagen.” Ook moet er een belastingvrije voet komen van 20.000 euro én wil FVD zzp’ers zowaar in staat stellen om voor zichzelf en hun gezin te zorgen. Dat is een enorme breuk met het beleid van het afbraakkabinet Rutte III dat er vooral op gericht is zzp’ers financieel de nek om te draaien.

Inhoudelijk staat dit program natuurlijk als een huis. Als je rechtse hart hier niet sneller van gaat kloppen heb ik slecht nieuws voor je: dan ben je gewoon niet zelfs maar een klein beetje rechts.

De kieslijst

De kieslijst is verder niet heel verrassend. De top van de lijst bestaat uit Thierry Baudet, Wybren van Haga en Olaf Ephraim. Geen verrassing, maar wel bijzonder verdiend voor Van Haga. Deze man beschouw ik echt als de politieke revelatie van 2020. Hij is ongelooflijk sterk bezig en laat zich door niemand de mond snoeren. Hij gaat gewoon keihard het gevecht aan met zijn oude partij, de VVD, en heeft de moed om over heel gevoelige corona-onderwerpen te praten – of hem dat nou een ban oplevert op sociale media of niet.

Deze top drie wordt gevolgd door Hans Smolders en Simone Kerseboom. Kerseboom schreef eerder dit jaar een bijzonder interessant artikel voor DDS over de vraag of Zuid-Afrika een gidsland kan zijn voor Nederland. Lees dat stuk! Dat is de top vijf. Stuk voor stuk zijn het mensen die Thierry Baudet publiekelijk én achter de schermen gepassioneerd hebben gesteund toen de coupplegers hem eruit probeerden te gooien. Dat zij zo hoog op de lijst staan is dan ook bepaald niet schokkend. Op nummer zes staat Gideon van Meijeren, een jonge jurist en conservatieve, patriottische jongen.

Na Van Meijeren zien we tot ieders grote verrassing opeens toch weer Frederik Jansen op de lijst staan. Op de lijst van vorige maand stond hij ook op de zevende plek, maar omdat hij als JFVD-leider verantwoordelijk was voor de problematiek bij de jeugdorganisatie rekende niemand erop dat hij terug zou komen. Ook al omdat hij dat zelf niet wilde volgens Baudet. Blijkbaar heeft Jansen zich bedacht, want hij staat er toch weer op. Aan de ene kant kan FVD dat doen omdat, nou ja, de bom is al gebarsten dus erger kan het niet worden. En laten we redelijk zijn, het is niet zo dat de haat van de media nóg kan groeien. Aan de andere kant had ik dit toch anders gedaan. Ik ken Jansen niet, ik heb nooit met hem gebeld of iets dergelijks… Misschien dat hij een heel vriendelijke, leuke vent is. Geen idee. Wat ik wél weet is dat onder zijn leiding jonge JFVD-leden zich ernstig misdragen hebben in appgroepen en dat dit problemen heeft veroorzaakt voor FVD. Als aanhanger Trumans The Buck Stops Here filosofie had ik daar dan consequenties aan verbonden — een filosofie die verantwoordelijkheid onderstreept niet schuld (want uit onderzoek is gebleken dat van het laatste geen sprake was).

Na Jansen zien we Pepijn van Houwelingen, Ralf Dekker en Joyce Vastenhouw. Dekker is oud-directielid van de Rabobank, Vastenhouw staat standvastig naast Baudet (en is Statenlid voor FVD in Noord-Holland).

Tot zover de top tien. Daarna zien we meer namen voorbij komen van mensen die echt conservatief-patriottisch zijn, wat heel prettig is om te zien. En er staat vooral ook veel jóng bloed op; jonge mensen, met passie, een goede achtergrond, en energie om weer wat van Nederland te maken. Tot we bij de laatste twee aankomen: Paul Frentrop en … jawel, Theo Hiddema. Zoals eerder al bericht: The Hiddemeister is back. Wat geweldig om dat nu bevestigd te zien — en ik weet daarom wel wie mijn stem gaat krijgen in maart.