Hugo de Jonge vergelijkt coronavaccin met frikandellen: “Die heb je levenslang gegeten en je weet ook niet precies wat daarin zit!”

Snackfabrikanten hadden net zo goed een coronavaccin kunnen ontwikkelen, “omdat je toch niet weet wat er precies inzit.” Een beetje in die context probeerde zorgminister Hugo de Jonge onlangs op ongelukkige wijze de Nederlandse bevolking te overtuigen om allemaal het coronavaccin te nemen. De Jonge snapt dan ook niet dat we wel al levenslang frikandellen verorberen, maar dat we sceptisch zijn tegenover de ingrediëntenlijst van een van de vele coronavaccins, met uiteraard allemaal andere ingrediënten.

De uitspraken van De Jonge lijken weinig mensen te zijn opgevallen, maar Wybren van Haga, op de kandidatenlijst de nieuwe tweede man binnen Forum voor Democratie, is absoluut niet te spreken over de gemakkelijke woorden van de zorgminister. Die zei onlangs nogal lacherig dat het inspuiten van een van de vele coronavaccins niets meer is dan “gewoon even een prikkie halen” […] Alsof je dus een frikandel eet, want daarvan weet je ook niet precies wat er inzit”, aldus De Jonge.

Volgens Van Haga geeft deze aanpak van het kabinet Rutte III dan ook allerminst vertrouwen in de “professionele” aanpak van de coronacrisis door dit kabinet. De nummer twee van Forum voor Democratie noemt de woorden van De Jonge dan ook “een minachting voor alle weldenkende Nederlanders”.

Over bovenstaande kunnen we natuurlijk lang discussiëren, maar in dit geval heeft Van Haga zeker een punt. We kunnen ons wel van alles laten inspuiten, allerlei vaccins van verschillende fabrikanten met verschillende ingrediënten, maar de absolute zekerheid dat dit ook veilig naaldwerk is, kunnen we momenteel zeker nog niet vaststellen.

Daarom is het zeker niet gek gedacht dat uitermate kwetsbare mensen (longaandoeningen, op leeftijd, etc.) zich laten inspuiten met een van de goedgekeurde vaccins. Immers hebben zij minder te verliezen en zou een coronabesmetting hun weleens de nekslag kunnen kosten. Dus in dat geval: Zeker doen. Maar om nu ook (jongere) en gezonde mensen te adviseren om een gloednieuw en razendsnel op de markt gebracht vaccin aan te praten: Gebruik je eigen verstand en maak je eigen weloverwogen keuze alvorens je je laat injecteren met een van de farmaceutische goedjes.

Van Haga kaart het slechts aan, FVD-leider Thierry Baudet noemt de uitspraken van De Jonge zelfs “verbijsterend”. Het enige dat we met zekerheid kunnen stellen is: Doe wat goed voelt. Wil jij die snel ontwikkelde prik? Neem ‘m dan! Twijfel je en wil je nog even afwachten totdat er meer onderzoeksresultaten bekend zijn? Wacht dan nog even af en maak uiteindelijk je eigen keuze. Het is immers jouw lichaam, jouw leven, jouw frikandel al dan niet speciaal en met of zonder uitjes.