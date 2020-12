Joost Eerdmans is WOEDEND over aangifte tegen politieagenten door geweldplegers: “Dit is belachelijk!”

Joost Eerdmans, de kersverse leider van de nieuwe politieke beweging JA21 en tevens kopstuk van Leefbaar Rotterdam, maakt zicht ontzettend boos over een tafereel dat zich onlangs afspeelde in de Maasstad.

Omtrent de hele zaak moeten we even terug naar 5 december jongstleden, ofschoon PAKJESAVOND. Op die bewuste avond raakten agenten verwikkeld in een vechtpartij met een gezin. Daarna werden een 45-jarige man uit Dordrecht, een 18-jarige zoon en een 37-jarige vrouw aangehouden omdat ze gewelddadig zouden hebben opgetreden tegenover de politie. Dit heeft men waarschijnlijk allemaal kunnen lezen in de mainstream media, en de ophef was dan ook groot: “Politiegeweld, again”.

Nu blijkt dus dat de vork iets anders in het besteklaatje steekt. Joost Eerdmans, politiekleider van de nieuwe ‘conservatief-liberale’ beweging JA21 heeft met betrokkenen gesproken en laat tegenover De Dagelijkse Standaard weten:

“De Rotterdamse politie nam vanavond in het NOS Journaal afstand van een fout scheldwoord (neger – red.) dat door een collega is gebruikt tijdens een incident op Sinterklaasavond. Dit gebeurde toen de agent en diens collega’s zich verdedigden tegen een zeer familie bij een melding in Dordrecht.”

Bij bovenstaande begint het ‘geborrel’ van die hele aangifte tegenover de politie natuurlijk al. Want waarom zou de politie willekeurig een huis binnenvallen om daar ook nog eens enige stampij te maken? Het klinkt ongeloofwaardig. Zelf woon ik (de auteur van dit stuk) ook in de binnenstad van Rotterdam, en ik heb -om meerdere redenen, waaronder overlast, etc.- wel vaker te maken gehad met de politie. Eigenlijk kan ik alleen maar concluderen dat het Rotterdamse poltiekorps uitermate open-minded is en dat het ze echt niet boeit of ze nu bij een Feyenoord-hooligan, een homoseksueel of iemand met roots buiten Nederland aan de deur staan.

Maar volgens Joost Eerdmans ging het op de bewuste Pakjesavond nog een stap verder:

“De agenten werden uiteindelijk mishandeld door een vader en zoon uit het bewuste gezin dat aangifte deed tegen de politie. Ze deden zelfs aangifte wegens racisme. Eerst mishandel je dus dienstdoende agenten om vervolgens schaamteloos aangifte te doen vanwege een woord (neger – red.) dat de politie natuurlijk nooit had moeten gebruiken.”

Hier heeft Eerdmans natuurlijk wel een punt, want het is zo gemakkelijk om mensen in een kwaad daglicht te zetten door alles maar te gooien op racisme. Voor LHBTI’ers, zoals ik, idem dito. Dus goed dat we het daar nu even over kunnen hebben.

Eerdmans zegt dan ook heel stellig:

“2020 kan bijna niet droeviger eindigen. Sinds wanneer is een fout woord erger dan het toepassen van geweld?! Zeker tegenover mensen in uniform. Als je met de politie gaat knokken, dan kun je alle consequenties verwachten.”

Eerdmans is dan ook van mening dat niet de agenten nu thuishoren in het beklaagdenbankje, maar de agressieve familieleden die Pakjesavond helemaal lieten escaleren. “Ik verwacht dan ook eerst excuses tegenover de politie voor het gebruikte geweld van die familie”, aldus Eerdmans. “Daarna praten we wel weer verder.”