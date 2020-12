‘Liberale’ D66 en VVD plaveien de weg voor vaccinatieplicht: vrijstelling testen voor gevaccineerde reizigers

Critici zijn al een tijdje angstig voor de invoering van een vaccinatiepaspoort. Coronaminister Hugo de Jonge heeft al meerdere malen naar dit initiatief gehint, maar verrassend genoeg komt er nu een vaccinatiebewijs-voorstel van de liberale partijen D66 en VVD. Mensen met een vaccinatiebewijs zouden vrij naar ons land moeten kunnen reizen. Grote kans dat dit een opmaat naar een vaccinatiepaspoort is.



Sinds gisteren is het zo dat reizigers die naar Nederland willen vliegen een negatieve coronatest moeten kunnen laten zien. Dit voorstel werd eindelijk ingevoerd: rijkelijk te laat aangezien we al midden in de tweede piek zitten, en al meer dan twee keer zo lang in een pandemie.

Nu willen de regeringspartijen D66 en VVD nóg een stapje verder gaan: mensen die al hun vaccinatiebewijs hebben, of binnenkort krijgen na het halen van de benodigde prikken, hoeven geen coronatest meer te doen om op het vliegtuig te stappen naar Nederland.

Het OMT staat niet positief tegenover dit voorstel, want het staat nog niet wetenschappelijk vast dat gevaccineerden ook niet meer besmettelijk zijn. Dus de vraag is nog maar of het kabinet dit voorstel zou willen omarmen.

Toch kan dit gezien worden als de eerste stap richting een ‘vaccinatiepaspoort’ waar critici, zoals Wybren van Haga en Tunahan Kuzu, erg huiverig voor zijn. Men is er bang voor dat een vaccinatiepaspoort mensen uitsluit van deelname aan het normale leven. Wie zich niet vaccineert, is niet meer welkom in publieke openbare plekken. Ongevaccineerden als de nieuwe untermenschen.

VVD en D66 zien wel wat in het gebruik van een vaccinatiebewijs om het reisverkeer weer op gang te brengen. Want waarom jezelf nog laten testen als je gevaccineerd bent? Een simpele vraag. Veel te simpel zelfs, want er is een reden dat het OMT nog twijfelt: er is voorlopig nog te weinig bewijs om te stellen dat gevaccineerden ook niet meer besmettelijk zijn.

Dus vooralsnog kan het VVD66-plan om ongevaccineerden niet meer te testen snel weer terug de lade in. Jammer jongens, probeer het nog maar eens!