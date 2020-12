JFVD-leider Freek Jansen vat samen wat er gebeurd is… en LOL! vergelijkt Thierry Baudet met Odysseus: Ithaka!

In een email aan JFVD-leden vat Freek Jansen samen wat er de afgelopen tijden is gebeurd bij FVD. Hij noemt de actie van Eerdmans, Nanninga, Pouw-Verweij en al die anderen terecht een machtsgreep, en prijst Baudet om diens vechtlust. Hilarisch genoeg gaat hij daarbij zo ver dat hij Baudet vergelijkt met… Odysseus. ITHAKA ITHAKA ITHAKA!

Zoals Freek Jansen, voorzitter van de JFVD samenvat in een email aan zijn leden, ging het helemaal mis bij FVD en JFVD de afgelopen maand. De Nanninga-vleugel stelde werkelijk alles in het werk om van FVD een Baudetloze partij te maken en deed dat in het begin vooral door de aanval vol te openen op JFVD. Dat begon met een aanval vanwege belachelijke, schaamteloze, ronduit walgelijke appjes in JFVD-groepen (waarvoor de verantwoordelijken wat mij betreft levenslang geschorst dienen te worden), maar het werd al snel iets heel anders. Jansen:

„Direct werd duidelijk dat sommigen binnen de partij een geheel andere agenda hadden: men wilde de uitkomst van het onderzoek niet afwachten. De hele JFvD moest worden opgeheven! In een poging een lang gekoesterde hoop te realiseren – de macht in de partij over te nemen – maakten Nanninga, Kreuger, Rob Roos en Nicki Pouw grote stennis op Twitter en elders”, aldus Jansen.

Deze samenvatting klopt — wat je verder ook van Jansen moge denken, trouwens. Wat mij betreft had hij verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de problemen bij JFVD. Dat betekent dan dus: einde oefening. The buck stops at the top. Punt.

Maar het klopt dat het vooral aangegrepen werd als middel om a) JFVD te verzwakken en b) de aanval in te zetten op Baudet zelf. De overstap van JFVD naar Baudet werd ook vrijwel onmiddellijk gemaakt, eerst via GeenStijl en daarna via De Telegraaf.

Hoe dan ook, je gunt het de Baudetianen van harte: een feestje na alle problemen die ze binnen Forum voor Democratie gehad hebben de afgelopen tijd. Ze zijn door een diep dal gegaan. Bijna verloren ze alles toen de Nanninga-Eerdmans vleugel een ware coup probeerde te plegen. In de media verschenen lasterlijke verhalen over Baudet… de man is helemaal zwartgemaakt. Uiteindelijk leek hij zelfs met pek en veren zijn eigen partij uitgejaagd te worden.

Dat was ongelooflijk — en het zegt heel veel over hem dat hij die strijd uiteindelijk toch nog gewonnen heeft. Hij heeft gevochten en gewonnen. Briljant.

Maar je kunt het ook overdrijven. Want dit is wat Jansen te zeggen had in zijn brief over Baudets strijdlust:

Thierry verrichtte toen meerdere heldendaden. Hij bleef ons steunen, ondanks alle druk die op hem werd uitgeoefend. Hij trad terug als lijsttrekker en lokte zo de coupplegers uit hun holen. Ook Eerdmans, Vlaardingerbroek, Vogelaar en enkelen in het partijbestuur bekenden kleur. Maar toen gebeurde iets wat niemand zag aankomen: als Odysseus keerde Thierry terug op Ithaka. Bijna 80 procent van ALLE LEDEN steunde hem in een referendum. Na álle laster die over hem en ons was uitgestort! Het is duidelijk dat de mensen er dwars doorheen keken en dat we met volle kracht weer vooruit kunnen gaan. Wat een geweldig moment!

Jongens. Oké, even diep ademhalen. Het was een hele intense strijd. De afgelopen weken waren zwaar. Maar we hoeven het ook weer niet te overdrijven, he? Nog even en Thierry wordt neergezet als Augustus die het Romeinse Rijk uiteindelijk wist te verenigen en Rome heropbouwde: “ik trof een stad van hout aan, maar laat een stad van marmer achter.” Dat soort gedoe.

Gefeliciteerd Thierry, je verdient het. Dit is jouw partij. De couppoging was walgelijk, achterbaks, en smerig. Het was een wandaad van een stel hypocriete mafketels die maar met één ding bezig waren: macht vergaren. Het had niets te maken met mogelijke opmerkingen en appjes. de leider van de coup, Annabel Nanninga, heeft immers zelf een lang verleden van het maken van ronduit racistische ‘grappen’ en opmerkingen.

Maar het hoeft ook weer niet overdreven te worden met lachwekkende vergelijkingen met mythische helden.

Nou ja, nu ik er wat meer over nadenk is dit ook wel weer superfijn. Want vanaf nu kunnen FVD-stemmers een nieuwe slogan gebruiken. Niks geen “lavendel!” maar: “ITHAKA. ITHAKA!”

Ik heb d’r zin an. #pakvrijheidterug #stemnederlandterug #ITHAKA. Heerlijk!