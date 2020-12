Peilingen: CDA met Hoekstra stijgt 5 zetels – JA21 kan rekenen op 1 zetel

De nieuwe peilingen van Maurice de Hond zijn weer binnen, en volgens de peilingen is het goed zichtbaar dat het CDA er goed aan heeft gedaan om Hugo de Jonge te wippen. Met Wopke Hoekstra als lijstrekker is het CDA de afgelopen twee weken 5 zetels gestegen. Ondertussen kan de net in het leven geroepen partij JA21 – van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga – rekenen op 1 zetel.





Het Hoekstra-effect is direct zichtbaar voor het CDA, met Hoekstra aan kop profileert het CDA zich als een echte middenpartij. Dat is goed te zien in de peilingen, het CDA snoept enkele virtuele zetels weg van diverse partijen. VVD, PVV, GL, D66 en 50PLUS verliezen allemaal één of – in het geval van de VVD – meerdere zetels.



De nieuwe partij van de voormalig Forum-prominenten Nanninga en Eerdmans kan direct rekenen op een zetel in de peilingen van De Hond. Onderaan het lijstje zien we een enorm versnipperd politiekspeelveld. De versnippering op rechts is duidelijk zichtbaar, met JA21 en Code Oranje op 1 en FVD op 4 zetels zien we een verdeeld rechts landschap.

Ondertussen blijven de PVV en VVD duidelijk bovenaan staan, het CDA met Hoekstra maakt een stijging omhoog, maar de vraag is of het CDA nog in de buurt kan komen van de VVD. Met Hugo de Jonge als coronaminister blijft voor het CDA een smet op het imago. Wellicht dat Hoekstra en Omtzigt dit imago kunnen verbeteren in de aankomende campagnetijd.