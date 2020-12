Peilingen! FVD staat robuust op 4 zetels, de PVV staat nog slechts 9 zetels achter de VVD

Thiery Baudet is met zijn Forum voor Democratie bezig met een comeback. In de meest recente peiling van Maurice de Hond staat de politieke vrijbuiter op 4 zetels. En dat is zeker niet slecht voor een partij die nog altijd in crisis verkeert.

De PVV staat nu op 27 zetels, nog ‘slechts’ 9 zeteltjes achter de VVD van Mark Rutte. “Als je alles overziet, 100 dagen voor de verkiezingen, is er nog steeds sprake van een grote mate van electorale stabiliteit”, aldus De Hond.

De 4 virtuele zetels zijn goed nieuws voor Baudet en zijn FVD. De vraag is alleen welke namen hij op de komende kieslijst zal selecteren. Een terugkomst van Theo Hiddema (de voormalig nummer 2 op de lijst) is allerminst uitgesloten.