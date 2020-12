Peilingen! Hoekstra’s CDA pakt ‘slechts’ twee zetels van de VVD af, de PVV stijgt wederom met een zetel!

De gebeurtenissen in politiek Den Haag in de aanloop naar de verkiezingen volgen elkaar in rap tempo op. Deze keer de leiderswisseling bij het CDA, al lijkt het CDA daar nog niet meteen van te profiteren. De partij snoept weliswaar twee zetels bij de VVD weg, maar komt bij lange na vooralsnog niet bij ze in de buurt. De PVV lijkt dan wel weer te profiteren: Van 27 naar 28 zetels.

Sinds maanden begint het eindelijk weer een beetje spannend te worden in politiek Den Haag. En dat heeft niet alleen te maken met de rolwissel tussen Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra (CDA), maar ook vanwege de politieke onrust binnen partijen als het FVD, SP, D66 en GroenLinks.

Volgens opiniepeiler Maurice de Hond zijn de krachtsverhoudingen binnen het electoraat langzaamaan aan het verschuiven:

“Het CDA is gisteren 2 zetels gestegen, de VVD is 2 zetels gedaald. Daarnaast zien we PvdA en PVV 1 zetel stijgen en D66 en 50PLUS 1 zetel dalen. Door deze verschuivingen is het verschil tussen de VVD en de PVV nog maar 6 zetels geworden.”

Het gat tussen de VVD en het CDA is nog heel groot (18 zetels). Maar als er toch nog wat gaat verschuiven in de laatste paar weken dan, zo heeft het verleden geleerd, dan kan het snel gaan. Daarbij is het ook fascinerend dat mochten VVD en CDA dichter bij elkaar komen te liggen, dan zal het gat tussen VVD en PVV kleiner worden en is er zelfs een kans dat de PVV dicht in de buurt van de VVD kan eindigen.

De vraag is of bij die electorale focus op de strijd tussen VVD, CDA en PVV de overige grotere partijen nog iets in de melk te brokkelen krijgen. De grootste daarvan (de PvdA) is de helft van de PVV. En PvdA, D66, GroenLinks en SP bij elkaar zijn met 46 zetels samen minder groot dan de PvdA in zijn beste tijd was.

Als er een vorm van tweestrijd zou gaan ontstaan tussen VVD en CDA (Rutte en Hoekstra) dan zullen die twee partijen samen zeker groter worden dan die vier partijen die links van het CDA zich bevinden.