Proost, Hugo en Mark! DEZE gemeentes openen de kroegen weer op 17 januari!

We mogen kunnen weer naar de kroeg en wel op 17 januari 2021! Ondanks de horecasluiting van Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben duizenden café’s en restaurants besloten om -hoe dan ook- op 17 januari 2021 hun deuren te openen voor dorstige drinkers en hongerige eters. In welke gemeentes je vanaf halverwege januari weer terecht kunt voor een ‘natje en een droogje’ lees je hieronder.

De horeca-branche is helemaal klaar met de sluiting van hun tenten. “Voor de horeca staat het water niet meer tot aan de lippen, inmiddels stroomt het de mond in. We staan op het punt keihard te verzuipen. Zo houden we het niet langer vol”, aldus Johan de Vos, woordvoerder van de actievoerende horeca tegen het AD.

Op 28 september schreef De Dagelijkse Standaard al dat het kabinet Rutte III de horeca een nekslag had gegeven. Precies een maand later schreven we er zelfs nog een keer over.

Van eind september tot november was de hoop nog gevestigd op een eventuele heropening van de horeca in december. Inmiddels zijn we in deze maand aangekomen, maar vooralsnog is er geen enkele sprake van een heropening van de cafés en restaurants in Nederland. Tijd voor actie, moet de horecabranche hebben gedacht.

Op zondag 17 januari zullen dan ook duizenden café’s en restaurants -voor het eerst in maanden- hun deuren weer openen voor gasten. De horeca in de Randstad lijkt vooralsnog een beetje angstig voor de rebelse actie, maar er zijn genoeg gemeentes in Nederland waar we dus halverwege januari weer met elkaar kunnen proosten.

Hieronder een handig overzicht van de deelnemende gemeentes waar op 17 januari 2021 iets te vieren valt:

Breda, Maastricht, Eindhoven, Amstelland (Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn), Sint-Michielsgestel, Venray, Roosendaal, Eersel, Asten, Zundert, Heeze-Leende, Valkenswaard, Cranendonck, Krimpenerwaard, Aalten/Dinxperlo, Winterswijk, Leiden, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Leeuwarden, Arnhem/Renkum, Helmond, Steenbergen NB, Nijmegen, Groningen, Heerlen, Hattem/Heerde, Oss, Meierijstad, Wageningen, Alkmaar, De Leye, Vught, Haaren, Nederweert, Bergeijk, Veldhoven, De Bollenstreek, Haarlemmermeer, Rhenen, Roermond, Valkenburg, Someren, Schagen, HorecaZorg (o.a. Meyer Beheer, Oubaha Beheer), Rheden, Weert, Laarbeek, Epe, Enkhuizen, Horst aan de Maas, Roerdalen en de volledige regio Brabant.