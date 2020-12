Sadistische VVD-voorlichter lacht om bijstandsvrouw die gekort wordt

Hoofd voorlichting Tweede Kamerfractie Kees Berghuis kon er uitgebreid om lachen, toen gisteren bekend werd dat een vrouw op haar bijstandsuitkering werd gekort omdat haar moeder af en toe voor haar boodschappen doet. De VVD-voorlichter vond het nieuwsbericht zo grappig dat hij het niet kon laten om een nare grap te plaatsen.

Op sociale media was de verontwaardiging groot, want hoe triest is het dat iemand wordt gekort op haar bijstandsuitkering vanwege de hulp van een familielid? De voorlichter van de nationale bitterballenpartij VVD dacht er anders over, hij vroeg zich heel komisch af ‘waar de bonuspunten zijn gebleven’.

Zie hier de voorlichter van de meest ‘sociale’ partij van Nederland:

Hoofd voorlichting Tweede Kamerfractie VVD, een van de partijen die de Participatiewet bedacht waardoor iemand met een Bijstandsuitkering gekort wordt als ze boodschappen van hun moeder krijgen. Gelukkig kunnen ze er zelf om lachen… pic.twitter.com/nsN3lpRJFj — Barry Smit (@barrysmit) December 28, 2020

De tweet is inmiddels verwijderd. Waarschijnlijk is de voorlichter snel op zijn vingers getikt, want hé: er moeten ook nog verkiezingen worden gewonnen en dan moet je niet je werkelijke aard tonen. Het wordt met Berghuis’ opmerking namelijk eens te meer duidelijk: na de toeslagenaffaire, wat bewees dat ‘VVD’ en ‘sociaalal niet samengaan in één zin, blijkt dat ook het voorlichtingsopperhoofd van de partij vrij weinig op heeft met de sociaal lagere klassen in Nederland.

Afgelopen weekend omschreef VVD-mastodont Hans Wiegel de partij nog als een ‘brede volkspartij,’ maar dit is ‒ zoals we nu zien ‒ allesbehalve de waarheid. Als het erop aankomt blijkt de VVD een koude, kille partij vol sadisten die lachen om minderbedeelden. Want over de grond rollen vanwege een vrouw die haar bijstandsuitkering verliest, en nog eens een boete moet betalen, is toch wel echt heel sneu.