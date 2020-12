Stop met al dat gemekker tegen de lockdown, en zet je krachten liever in vóór de vaccins!

Als iedereen die nu om het hardst roept om z’n eigen hachje te redden eens ophoudt met klagen, en z’n stem en moeite steekt in het promoten van vaccins, dan komen we misschien nog eens ergens in deze pandemie en tweede lockdown.

Het was volledig voorspelbaar. Iedereen vindt dat het coronavirus bestreden moet worden en maatregelen noodzakelijk zijn. Maar in deze lockdown toch vooral de anderen. Nooit zelf. De reisbranche klaagt dat ze worden “afgestraft“, en winkels vinden dat de scholen de schuld dragen voor de pandemie en ze daarom niet hoeven te sluiten. Wat gek: GroenLinks wil juist de scholen dan weer open hebben, en KLM dicht. Maar daar zit dus weer de reisbranche, die klaagt over die afstraffing. En round and round we go. RTL Boulevard vindt het bovendien een “slecht moment” en uiteraard had het Forum voor Demagogie van sekteleider Thierry Baudet ook nog een portie gespeelde verontwaardiging in de aanbieding, na eerder Nederlanders te hebben wijsgemaakt dat je niet bang voor corona hoeft te zijn, mondkapjes schadelijk zijn en de tests niet zouden deugen.

Alhoewel het coronavirus redelijk nieuw is, is dit effect wel bekend bij sociologen en al zo oud als de weg naar Kralingen. Het is het beruchte NIMBY-effect: not in my backyard. Vinden dat een bepaald probleem wel bestaat, maar dat toch de anderen voor de oplossing moeten zorgen. Zelf kan/hoef/wil je niets bij te dragen.

Doordat iedereen die voor z’n eigen belang gaat, valt het zicht op het gemeenschappelijke doel weg: corona voorgoed verslaan, en lockdowns niet alleen vermijden maar ook overbodig maken.

Maar nee. Halvezolen staan liever op pannen te rammelen bij het Torentje, en roepen dat Rutte een pedofiel is. Willem Engel valt verzorgingstehuizen lastig en lobbyisten maken overuren om te proberen via de media hun branche te vrijwaren van coronamaatregelen. Wat een verspilde moeite, allemaal. Als iedereen die zich nu zo luidruchtig keert tegen de lockdown alles op alles zet om zoveel mogelijk vaccins te fabriceren en distribueren, dan zijn we tegen de lente van corona af. En driemaal raden wie daar het meeste baat bij hebben. Precies: de scholen, de winkels, de reisbranche en zélfs FVD-voorman Thierry Baudet, die zich dan niet meer hoeft te verbeelden dat hij in een semi-dictatuur leeft waar zijn vrijheid zou worden afgepakt.