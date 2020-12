Viruswappies die door speech Rutte floten moeten zich kapotschamen: lockdown komt grotendeels door hen zelf

Wie de live persconferentie van de premier heeft gezien, en over functionerende oren beschikte, kon al snel één ding concluderen: op de achtergrond was een constant gefluit, gejoel en gerammel met keukengerei te horen. Van virusmalloten, uiteraard, die boos waren op een lockdown die ze – in essentie – over zichzelf hebben afgeroepen.

Na een zomer en herfst waarin we vollop hebben aangerommeld met het coronavirus, konden we deze december echt niet meer om de hete brei heendraaien: Nederland is totaal vastgelopen in de tweede golf. Een nieuwe lockdown was eigenlijk onvermijdelijk – andere ‘softere’ opties om het virus te bestrijden zijn uitgeput. Alleen de lockdown lag nog op tafel.

Dus dat was dan ook wat premier Rutte eerder vanavond aankondigde. Met gepaste ernst, zoals we ook mogen verwachten van een premier die inmiddels meer dan tien jaar in het vak zit. Maar wie de woorden van de minister-president poogde te luisteren in één van de live uitgezonden feeds of streams hoorde op de achtergrond een luidruchtige ruis.

Dat waren de virusgekkies. De huis-, tuin- en keuken-Sturmabteilung van Willem Engel en zijn kornuiten. U weet wel: de lui die valse doktersverklaringen halen, zodat ze zonder mondkapje kunnen winkelen of reizen in het OV. Die uitgebreide knuffelsessies houden op het Malieveld, omdat liefde het beste wapen zou zijn tegen COVID-19. Die verpleeghuizen intimideren, zodat die hun werk niet meer goed kunnen doen en bovendien bootladingen aan desinformatie op het internet kwakken, waardoor hele volksmassa’s nu geloven dat PCR-tests aanfluitingen zijn, corona-nabestaanden in werkelijkheid acteurs zijn, mondkapjes “muilkorven” of “smoelluiers” noemen, vaccins gevaarlijk noemen en illegaal vuurwerk afsteken aanzien voor een dappere verzetsdaad.

Er is een hoop gefaald beleid geweest, maar miskleunende bestuurders kunnen zich nog beroepen op naïviteit of incompetentie. Al deze zotte viruscomplotgekken hebben deze tweede lockdown mede op hun geweten, met al hun kwaadaardige complotten en de complete blinddoek die ze welhaast moedwillig voor hun eigen – en andermans! – ogen hebben gebonden.

Deze wandelende pannetjes pruttelende smurrie moeten dus niet gaan fluiten voor een minister-president die de enige maatregel die hij nog voor handen heeft – de lockdown – invoert . Nee, ze moeten zichzelf eens goed aankijken in de spiegel, en zich afvragen wat ze zélf hebben gedaan om de komst van de tweede lockdown te bespoedigen. En daarna héél lang zwijgen. Dan kunnen de grote mensen daarna de rommel opruimen die zij hebben aangericht.