Thierry Baudet gaat los op lockdown-kabinet: ‘Wat ze willen is idioot. Knettergek’

Op het ministerie van Algemene Zaken zijn alle fractievoorzitters van partijen in de Tweede Kamer bijgesproken over de lockdownplannen van het kabinet. Wat er precies inhoudelijk besproken is blijft vooralsnog geheim. Maar Thierry wil wel één ding kwijt: “Wat ze willen is idioot. Knettergek.”

We weten natuurlijk wel degelijk al wat eraan komt… met dank aan de NOS. De staatsomroep heeft gesproken met lekkers en die maken er geen geheim van: er komt een lockdown aan. Alle niet-essentiële winkels gaan dicht, we mogen niet meer naar het museum, de kapper of de dierentuin. Eigenlijk mogen we alleen nog even langs bij de supermarkt en de drogisterij.

Dit betekent natuurlijk dat de middenstand een enorme klap te verduren krijgt. Baudet zegt dan ook terecht:

“Knettergek, ik mag niks zeggen over de details, maar wat ze nu willen gaan doen is echt idioot.”

Als de berichtgeving van de NOS klopt is daar geen woord aan gelogen. Een lockdown gaat écht veel te ver. De schade die je ermee veroorzaakt is enorm. Het MKB, ZZP’ers, de onderste klasse, de middenklasse… allemaal krijgen ze een klap te verduren zoals ze die generaties niet gekregen hebben.

Natuurlijk hebben de Tech Giganten, Big Pharma, Grote Overheid en Big Business daar geen of in ieder geval veel minder last van. Zie hoe Jeff Bezos en zijn vrienden van Google en Facebook er tijdens de crisis al flink op vooruit zijn gegaan, om nog maar te zwijgen over een man als Bill Gates. Maar voor de gewone man is een lockdown een ramp van epische proporties.

Of, zoals Baudet terecht zegt: volslagen idioot.