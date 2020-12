Thierry Baudet wint en is sterker dan ooit — dánkzij de coupplegers

De coupplegers bij Forum voor Democratie hebben het tegengestelde bereikt van wat ze wilden: de positie van Thierry Baudet is sterker dan ooit… én hij kan zich nu omringen met conservatieve loyalisten. Bedankt Annabel!

De strijd om het partijleiderschap was niet mals. Op televisie zagen we dat het Baudet ook echt niet koud liet. Hij had zelfs tranen in zijn ogen toen hij geconfronteerd werd met een audio-opname van Eva Vlaardingerbroek. Die nam afstand van hem en koos voor de coupplegers. Dat ging hem niet in de koude kleren zitten.

Hoe moeilijk dat ook geweest is voor hem, uiteindelijk — nu de strijd gestreden is — kan Baudet eigenlijk alleen maar tevreden zijn.

Wat? Tevreden? Michael ben je gek?

Nee. Wat denk je dat er gebeurd was als Thierry met deze top 10 de verkiezingen was ingegaan? Stel je voor: FVD had 10 zetels gehaald (of meer). Iedereen zou blij plaatsnemen in de Kamerbankjes. Op een gegeven moment zou er iets gebeuren waardoor de linkse kartelmedia het jachtseizoen weer openen op Baudet.

Denk je nou echt dat die top 10 hem dan zou steunen?

Natuurlijk niet! Ze zouden als een stel goedkope hyena’s toeslaan. Op zijn best zouden ze hem isoleren en dwingen af te treden als fractieleider. Op zijn best zouden ze de partij dán in tweeën splitsen, waardoor er van de 10 zetels nog maar een stuk of 5 zouden overblijven.

Met andere woorden, ironisch genoeg hebben de coupplegers door hun mislukte coup ervoor gezorgd dat Baudet stérker is dan ooit. De disloyale fractie is weg. Zijn leiderschap wordt gesteund door maar liefst 76% van de leden… Beter had bijna niet gekund.

Dank je Annabel, Nicki, Joost en, jawel, zelfs Eva! Baudet is ongetwijfeld heel blij met jullie harakiri-actie.

