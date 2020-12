Toch maar niet: ‘Oud-fractieleiders FVD zien af van rechtszaak over Baudet-referendum’

Er dreigde even een rechtszaak namens enkele voormalige fractieleiders van Forum voor Democratie in de provincies Utrecht en Overijssel. Johan Almekinders, Wouter Weijers en Jan-Cees Vogelaar waren namelijk van plan om Thierry Baudet voor het strafbankje te stellen vanwege de ledenraadpleging over de toekomst van de herkozen kersverse leider Baudet.

Het afvallige FVD-trio ziet toch af van een rechtszaak tegenover hun voormalige leider. “Met het houden van een zogenaamd bindend referendum heeft zich gisteren binnen FVD een politiek feit voltrokken: de partij is een lege huls geworden. Een rechtszaak met een lege huls als inzet heeft geen zin”, aldus het drietal in een gezamenlijk statement.

Afgelopen vrijdag bliezen Almekinders, Weijers en Vogelaar nog hoog van de toren door te dreigen met een rechtszaak. Nog geen dag later is dat dus alweer verleden tijd.

Tegenover NU.nl liet Almekinders onlangs nog weten dat hij de uitslag van het bindende FVD-referendum nietig wilde laten verklaren. Op dat moment was het echter nog niet duidelijk dat Baudet met een overweldigende meerderheid van de stemmen zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap allang had veilig gesteld.

De digitale ledenraadpleging over het partijleiderschap begon donderdagavond om 18.00 uur en sloot om 18.00 de avond daarna. Ruim 37.000 van de meer dan 45.000 leden leden brachten hun stem uit, waarbij een overmacht toch koos voor het leiderschap van Baudet.