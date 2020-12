Trump houdt wéér woord: Amerikaanse soldaten vertrekken uit Somalië. Links is verbouwereerd

Het is ongelooflijk, maar Amerika heeft zowaar een — niet schrikken! — president die doet wat hij beloofde tijdens de verkiezingscampagne. Want, jawel, Donald Trump heeft aankondigd dat hij Amerikaanse troepen terugtrekt uit Somalië.

Donald Trump heeft goed nieuws voor alle Amerikanen (en buitenlanders) die wel klaar zijn met allerlei kostbare militaire avonturen in het buitenland: hij heeft opdracht gegeven (vrijwel) alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Somalië. Dit besluit kwam nadat Trump al hetzelfde deed met betrekking tot Irak en Afghanistan.

Het vermakelijke is natuurlijk dat de uiterst linkse Democraten dit vre-se-lijk vinden. Zij zijn zogenaamd al decennia “tegen het moderne militaire imperialisme,” zoals ze dat noemen, maar als er een Democratische president zit zorgt die alleen maar voor méér oorlogen en voor méér Amerikaanse troepen in méér landen.

En ja hoor, de BBC is meteen naar een paar “functionarissen” gerend die beweren dat dit een enorm gevaarlijk besluit is, dat Al-Shabaab — een vreselijke terreurorganisatie die nog het best te vergelijken is met ISIS — het hele land nu zal overnemen, en ga zo maar door. Ze kunnen het niet zelf! Afrikanen hebben Westerse overlords nodig! Anders wordt het daar CHAOS!

Hey, wacht eens even. Is dat nou niet precies het kolonialisme en racisme waar linkse zo hard tegen demonstreert? Waarom niet een beetje vertrouwen hebben in de Somalische regering en bevolking?