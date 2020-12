Ultra-faalhaas Hugo de Jonge gaat na 19 januari lekker verder falen: ‘Ook dan nog coronamaatregelen!’

Coronaminister Hugo de Jonge kijkt niet al te optimistisch naar de nabije toekomst. Mede door het zwakke coronabeleid van het kabinet waar hij zelf in zetelt zitten we nog volop in de piek van de tweede coronagolf. De Jonge is dan ook van mening dat er na 19 januari nog coronamaatregelen nodig zullen blijven om het virus onder controle te krijgen.

Veel mensen in Nederland smachten naar de datum 19 januari, in de hoop dat het kabinet dan de huidige lockdown opheft. Maar dit is toch wel flink optimistisch gedacht. Want het gaat namelijk helemaal niet zo goed: het aantal besmettingen neemt vooralsnog niet af, sterker nog, we zien nog steeds een lichte stijging.

De Jonge kijkt wel uit naar het vaccineren, want wanneer dit eenmaal goed verloopt kan men denken aan het mondjesmaat openen van het land. Helaas begint Nederland wel als één van de laatste EU-landen met vaccineren, mede door het geblunder van onze landelijke bestuurders. Hugo de Jonge heeft de zaakjes helaas nog niet op orde:

“Maar we zullen nog een tijdlang met maatregelen geconfronteerd worden”, stelt De Jonge. “Tegelijkertijd is er een hoopvol deel van de boodschap: we beginnen in de eerste week van januari met vaccineren. Dat is de beste troef die we in handen hebben om deze nare crisis achter ons te laten.”

Afgelopen week was De Jonge een waar media-offensief begonnen; hij schoof aan bij Op1 om optimistisch te vertellen over het aankomende vaccinatieprogramma. Daar werd hij terecht afgefakkeld door andere talkshowgasten, omdat de geflopte ex-CDA-lijsttrekker een sport maakte van het geven van valse voorstellingen.

De Jonge probeert zijn eigen falen nu te verbloemen door mensen continu naar de toekomst te laten kijken. Het is echter een naïeve poging van hem. Zijn gemaakte fouten zijn dusdanig groot dat men dat niet 1-2-3 vergeet.

En daar gaan we allemaal voor boeten in januari. Let maar op: de lockdown wordt straks verlengd, krijgen we halverwege volgende maand te horen. Met de vriendelijke groeten van Hugo de Jonge!