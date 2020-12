Wereldgezondheidsorganisatie: “Europese landen moeten nóg strenger optreden om het coronavirus te bedwingen”

Als het aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt gaan we in Europa nóg een stapje verder om het coronavirus onder controle te krijgen. De WHO is bang dat het ‘gemuteerde coronavirus’ verder overslaat naar de rest van Europa en de wereld.

Op zich geen gekke gedachte van de WHO, hoewel we konden wachten op een mutatie van het coronavirus. In Groot-Brittannië is inmiddels een eerste uitbraak van het gemuteerde coronavirus vastgesteld.

Behalve bij de Britten is het gemuteerde virus inmiddels ook al opgedoken in Nederland, Denemarken en zelfs in Australië. Omdat de uitbraak van het ‘nieuwe’ virus zich voornamelijk concentreert in Europa, roept de WHO Europese landen nu op om de controle en preventieaanpak te verdubbelen. Volgens de WHO moet het DNA van het virus gerichter worden onderzocht en moeten Europese landen deze gegevens delen met de rest van de wereld.

De nieuwe variant op corona is volgens de Britten nog veel besmettelijker dan de oorspronkelijke corona, afkomstig uit het Chinese broeinest Wuhan. Wat de effecten van het zogenoemde mutatievirus precies zijn is vooralsnog onbekend, maar een hele diepe zucht maakt dus dat we voorlopig nog niet van alle corona-gerelateerde toestanden af zijn.

We’re in close contact with UK 🇬🇧 officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications. — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020

Landen als Nederland, België en Italië laten voorlopig geen vliegtuigen uit Groot-Brittannië meer toe in het luchtruim. Ook andere Europese landen waaronder Duitsland, Frankrijk en Letland overwegen om vluchten op te schorten.

De maatregelen schijnen overigens niet te gelden voor topsporters. Zo vloog darter Michael van Gerwen onlangs naar Nederland om een paar dagen rust te pakken, maar heeft hij al aangegeven dat het voor hem geen probleem zal zijn om terug te vliegen naar Groot-Brittannië, want topsport.