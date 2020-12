Wybren van Haga woest op faalkabinet: ‘Chinese bedrijven kopen nu failliete Nederlanders bedrijven op!’

Forum voor Democratie Tweede Kamerlid (zo, we kunnen het nu echt schrijven) Wybren van Haga maakt op Twitter duidelijk dat hij helemaal klaar is met het coronafaalbeleid van het Nederlandse faalkabinet.

“Corona begon in China maar daar hebben ze het snel aangepakt en gerelativeerd,” aldus Van Haga in een terecht woedende tweet. “China draait alweer op volle toeren en Chinese bedrijven kopen nu Nederlandse bedrijven die failliet gaan door het falende coronabeleid van het kabinet.”

Corona begon in China maar daar hebben ze het snel aangepakt en gerelativeerd. China draait alweer op volle toeren en Chinese bedrijven kopen nu Nederlandse bedrijven die failliet gaan door het falende coronabeleid van het kabinet. #FVD @MKBNL @onlhttps://t.co/K2RDTe8l2h — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) December 3, 2020

Dit klopt natuurlijk volledig. Dit kabinet heeft er met dit prutsbeleid voor gezorgd dat de coronacrisis voortduurt en voortduurt. Ondertussen worden er allemaal maatregelen genomen die zo slecht voor de economie zijn dat je je bijna afvraagt of ze het niet opzettelijk doen. Het gevolg? In China gaat het alweer prima, en Chinese bedrijven nemen nu massaal Europese waaronder ook Nederlanders bedrijven over; Europese en Nederlandse bedrijven die op het punt van faillisement staan door de maatregelen van het kabinet.

Over tien jaar zullen we het hier nog steeds met elkaar over hebben; over hoe het kabinet erin slaagde de economie totaal te vernietigen, en wat de gevolgen van dat beleid waren. Namelijk dat Chinese bedrijven heel veel overnemen én de enige Westerse bedrijven die het hoofd nog wel boven water kunnen houden de absolute giganten zijn ,in handen van extreem rijke miljardairs.