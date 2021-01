Amsterdam UMC over op crisismodus: gaat studenten versneld bijscholen ter verlichting zorgdruk

Het Amsterdam UMC wil masterstudenten geneeskunde versneld bijscholen zodat ze kunnen helpen op de verpleegafdeling. De druk moet daar nodig worden verlicht en momenteel zouden studenten tot wel twee jaar moeten wachten voordat ze fatsoenlijk mee kunnen draaien.

Door het ziekteverzuim, als gevolg van de coronacrisis, is er inmiddels een groot tekort aan medewerkers in het ziekenhuis. Daardoor moeten urgente behandelingen en operaties voor niet-covidpatiënten worden uitgesteld. De besmettingscijfers dalen inmiddels, maar het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog steeds.

Er moet dus snel iets gebeuren om de capaciteit van de ziekenhuizen te vergroten. Het ziekenhuispersoneel vaccineren helpt al een beetje, maar het Amsterdam UMC begint nu toch echt in standje ‘crisismodus’ te komen en gaat studenten nu op een betekenisvolle manier inzetten. Tot voor kort mochten ze hooguit een patiënt uit bed tillen, terwijl ze straks zouden kunnen helpen vaccineren bij de GGD, medicatie voorbereiden of het inbrengen van een infuus.

Eigenlijk is het toch ook diep triest dat een ziekenhuis ruim tien maanden na het begin van de crisis zélf met dit plan moet komen. Hartstikke goed dat ze het doen hoor, beter laat dan nooit. Maar dit had toch zeker al halverwege 2020 door alle ziekenhuizen moeten gebeuren? Dan hadden we in ieder geval flink wat capabele studenten achter de hand gehad voor het geval de druk op de zorg te groot zou dreigen te worden.