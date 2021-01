Elitaire Sigrid Kaag in propaganda-documentaire: ‘Wie zijn die mensen die FVD stemmen?’

Gisteren zond de NPO een propaganda-documentaire uit over Sigrid Kaag, de lijsttrekker van D66. Vooraf werd het besluit van de NPO flink bekritiseerd. Het is immers nog maar even tot de verkiezingen. Met deze documentaire voert de NPO eigenlijk gewoon campagne, klonk de kritiek.

Wie nog twijfels had of de Sigrid Kaag-documentaire die de VPRO gisteren uitzond op NPO2 eigenlijk een politiek-activistische daad was, weet sinds de uitzending genoeg: ja, dat was het. Hoewel De Telegraaf beweert dat het allemaal toch niet zo heel positief was voor Kaag, komt dat vooral doordat de makers, de NPO zelf en Kaag ongetwijfeld niet door hadden hoe zeer ze zichzelf te kakken zetten.

Neem deze bijzonder veelzeggende gedachtenwisseling tussen Kaag en Duane van Diest, haar persoonlijke assistent:

'Wie zijn die mensen', vraagt Bilderberger @SigridKaag aan haar tassendrager @DuanevD, als ze hoort dat @fvdemocratie wint in de peilingen. #Kaag pic.twitter.com/eWuij6vWUB — Vizier Op Links (@VizierOpLinks) January 3, 2021

Geheel terecht reageert Forum voor Democratie woest op dit soort elitair gezwets van D66’ers Kaag en Van Diest. “Dit is het elitarisme dat in 2019 keihard werd afgestraft door de kiezer,” aldus de partij op Twitter. “Kaag is een internationale bureaucraat zonder enige binding met haar land en haar mensen. Het zijn dit soort mensen die klimaatakkoorden tekenen, immigratie aanzwengelen en ons nu in lockdown houden.”

Daar is geen woord te veel aan gezegd: deze vrouw heeft niets met haar eigen land en volk. Ze gaat probleemloos naar andere werelddelen, waar ze er geen enkele moeite mee heeft de lokale bevolking te begrijpen. Daarbij horen ook de Palestijnse gebieden waar haar eigen man vandaan komt ‒ die na 17 jaar woonachtig te zijn in Nederland onze taal nog steeds niet spreekt, trouwens. Maar zet Sigrid Kaag neer in Néderland en ze begrijpt er geen bal meer van.

Wie zijn die mensen toch, die op Forum voor Democratie stemmen? Dat zei ze dus in 2019, toen FVD de verkiezingen voor de Provinciale Staten won en (tijdelijk) de grootste partij van het land was. Zelfs toen had ze werkelijk geen idee wat voor mensen op die partij stemden.

Wat een triest, elitair, anti-patriottisch figuur is het toch, die Kaag. En daarmee is ze natuurlijk de pérfecte lijsttrekker van D66. Als er één elitaire anti-Nederlandse partij is, dan is het die club wel.