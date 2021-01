AVONDKLOK! Rutte probeert vandaag zijn collega’s in het Catshuis te overtuigen om ons nog meer vrijheden af te pakken!

Terwijl er in Amsterdam een demonstratie plaatsvind voor onze vrijheid en tegen het beleid van het demissionaire kabinet Rutte III, is onze premier momenteel in het Catshuis in Den Haag aan het speechen om zijn collega’s er van te overtuigen dat het nu toch echt tijd begint te worden voor een avondklok.

Het kabinet vroeg het Outbreak Management Team (OMT) om te onderzoeken hoe effectief een avondklok is om het coronavirus (en de gevreesde Britse mutatievariant) te dempen. De verwachting is dan ook dat het OMT groen licht aan het kabinet zal geven om een avondklok in te stellen.

Zaterdag lekte al uit dat de basisscholen voorlopig niet open zullen gaan. OMT-lid Diederik Gommers deed er ook nog een schepje bovenop door te stellen dat de huidige lockdown weleens tot aan de zomer kan gaan duren.

We weten allemaal dat Rutte een groot voorstander is van een avondklok. Dat liet hij overduidelijk zien toen hij afgelopen week letterlijk om een avondklok liep te smeken in De Tweede Kamer. Er is (terecht) veel weerstand in De Tweede Kamer tegen het instellen van een avondklok, maar De Telegraaf weet te melden dat “de afgelopen tijd het begrip in de Kamer voor de mogelijke invoering van de ‘ingrijpende maatregel’ lijkt te groeien.” Waarschijnlijk heeft de Krant van Wakker Nederland dat laatste weer vernomen van ‘een bron’ binnen een van de demissionaire regeringspartijen.

Laten we in ieder geval een ding helder stellen: De positieve effecten (dat zijn er eigenlijk bijna geen) van het invoeren van een avondklok wegen absoluut niet op tegen de gigantische nadelen. Dat we nu nog langer in lockdown blijven is al erg genoeg, maar meneer Rutte, alsjeblieft: Pak niet nog meer van onze vrijheden af!