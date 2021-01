Baudet reageert op val rampenkabinet: ‘Terecht na zulk kolossaal falen, maar had al veel eerder gekund!’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vindt het fantastisch dat het faalkabinet Rutte III weg is. Net als wij allemaal, natuurlijk. Maar, zegt hij in een statement gegeven aan DDS, “wij kunnen tal van andere redenen bedenken waarom Rutte-III al eerder ontslag had moeten aanbieden.”

“Terecht dat het kabinet na zulk kolossaal falen is afgetreden,” aldus Baudet. “Maar wij kunnen tal van andere redenen bedenken waarom Rutte-III al eerder ontslag had moeten aanbieden. Denk aan het peperdure klimaatakkoord, of de massale immigratie die in weerwil van alle beloftes recordhoogten bereikte,” legt hij terecht uit. “Denk aan de uitverkoop van onze soevereiniteit en welvaart aan de EU, via de Green Deal, de Europese Klimaatwet en het Herverdelingsfonds. Denk aan de afschaffing van het referendum – waarover geen referendum mocht worden gehouden.”

“Het is goed dat het tijdperk-Rutte-III nu definitief is afgesloten,” gaat Baudet verder. “Nederland staat nu voor de keuze: gaan we door op de oude weg? Willen we nog eens vier jaar hetzelfde? Of kiezen we nu voor verandering – voor minder immigratie, minder EU, geen klimaatbeleid, geen lockdowns en in plaats daarvan lagere belastingen, investeren in de publieke sector, Nederland weer vrij en het Nederlands belang weer op de eerste plaats? Forum voor Democratie staat voor dat laatste. Steeds meer Nederlanders willen ook verandering. Wij gaan vol vertrouwen de campagne in, op naar 17 maart!”

Zo is het. Dit kabinet maakt er al vier jaar een enorme puinhoop van — en het kabinet Rutte II was niet beter. Elk kabinet dat geleid wordt door Rutte is een rampenkabinet.

Goddank dat het kabinet Rutte III nu gevallen is. Maar nu moeten we ervoor zorgen dat er géén kabinet Rutte IV komt. Want als hij wéér een kabinet mag leiden wordt de Rutte Doctrine zo ongeveer officieel de wet van het land. Dat is nu al bijna zo, en zie wat het resultaat ervan is: duizenden families zijn de afgelopen jaren financieel geruïneerd. Dat mag nooit, maar dan ook echt nooit meer gebeuren… en dat betekent dat Rutte nooit maar dan ook echt nooit meer een kabinet mag leiden.