BE AFRAID, BE VERY AFRAID: ‘Alarm om pandemie gevaar exotische wildmarkten!’

Als je nog niet bang genoeg was vanwege het coronavirus heeft De Telegraaf een nieuwe reden voor je om nagenoeg in paniek te zijn. Volgens de krant zijn er namelijk steeds meer “exotische wildmarkten” in Nederland, en die zouden een enorm gevaar vormen voor de volksgezondheid. Dat zeggen dierenorganisatie tenminste, en De Telegraaf schrijft het heel blij op.

“Dierenorganisaties slaan de handen ineen om de Nederlandse regering en politieke partijen alerter te maken op de toenemende risico’s van de vaak illegale handel in wilde beesten, ’bushmeat’ en traditionele medicijnen,” bericht De Telegraaf. De krant citeert vervolgens een groot aantal dierenorganisaties zoals World Animal Protection, het International Fund for Animal Welfare en de stichtingen Aap en Spots. Die schrijven in een zwartboek:

“Virologisch onderzoek wijst uit dat driekwart van infectieziekten als corona is toe te schrijven aan de overdracht tussen dier en mens. Ook in Nederland is dat denkbaar op markten, in pillen en voedsel. En er is een verband met dierenleed.”

Is het niet ongelooflijk? Dierenorganisaties ‒ puur organisaties die zich inzetten voor het wel en wee van dieren ‒ zeggen zich ineens grote zorgen te maken over een nieuwe mogelijke pandemie. En om die pandemie te voorkomen moet… wacht… er gebeuren waar zij al tientallen jaren voor pleiten omdat ze zoveel van dieren houden: “exotische wildmarkten” en dergelijke moeten verboden worden. De online handel in wilde dieren moet aangepakt worden. Et cetera. Vervolgens pakt De Telegraaf dat heel blij op, want blijkbaar zorgt angstporno voor heel goede bezoekerscijfers voor de krant.

Kijk, ik heb net zo’n hekel aan dit soort handel als die organisaties zelf. Maar de reden om ze te verbieden en aan te pakken is dat ze pure dierenmishandeling zijn. Dat is reden genoeg. Die hele pandemie hoeft er niet bijgehaald te worden. Ik begrijp dat de organisaties denken dat ze op deze manier een grotere kans van slagen hebben omdat mensen nu zo bang zijn dat ze met alles akkoord gaan, maar ze doen hier ongelooflijk veel schade mee aan de psyche van mensen. We worden continu bang gemaakt voor ziektes. Nog even en er is helemaal geen lockdown of avondklok voor nodig om mensen thuis te houden; we dúrven ons huis dan gewoon niet meer uit omdat we zo bang zijn dat er mogelijk een ‘killervirus’ rondwaart.

We kunnen ándere, niet-coronaproblemen heel goed behandelen zonder mensen nóg banger te maken met opmerkingen over nieuwe pandemieën. Ophouden met deze gekte, dierenrechtenorganisaties én De Telegraaf! We hebben niet nóg meer angst nodig in ons leven!